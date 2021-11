Di recente è morto Wilbur Smith famoso romanziere che ha venduto oltre 140 milioni di libri. Chi non vorrebbe diventare come lui e guadagnarsi da vivere scrivendo un libro e magari diventare ricco e famoso? In fondo tutti noi siamo un po’ degli scrittori quando scriviamo dei post, a volte anche lunghi e complessi, sui social. In quel momento trasmettiamo al nostro pubblico pensieri ed emozioni esattamente come fa un autore in un libro. E allora perché non provare?

La storia è ricca di scrittori che hanno iniziato a scrivere quasi per caso ed hanno avuto un successo enorme. Come J. K. Rowling l’autrice di Harry Potter.

Nelle righe seguenti scopriremo come scrivere un libro e stamparlo a costo zero, venderlo guadagnando e diventare famosi.

Scrivere un libro non è difficile, scrivere un libro di successo è un po’ più complicato. La maggior parte delle persone pensa che uno scrittore abbia successo perché sa scrivere. Saper scrivere è sicuramente una qualità importante per realizzare un buon libro ma non è l’unica qualità. La prima dote per uno scrittore di successo è la motivazione.

Il filosofo Friedrich Nietzsche sosteneva che chi ha un perché abbastanza forte può superare qualsiasi come. Uno scrittore può avere un forte entusiasmo iniziale ma poi può subentrare un calo dell’ispirazione, la frustrazione, l’abitudine, la noia. L’importante è non lasciarsi abbattere e superare i momenti di difficoltà. Ecco alcuni consigli su come trasformare la voglia di scrivere in una possibile professione.

Per avere successo come scrittori occorre scrivere quotidianamente. Quindi è importante porsi degli obiettivi giornalieri di scrittura. Per esempio scrivere almeno 500 parole oppure scrivere per due ore al giorno. John Grisham che ha scritto molti libri di successo ha iniziato a scrivere durante la sua carriera di avvocato. Scriveva due ore al giorno prima di andare al lavoro. Si può anche iniziare a elaborare dei semplici racconti e poi nel tempo dedicarsi a stesure più complesse.

Una volta completata la scrittura del libro, che non deve essere necessariamente un’opera monumentale, si deve passare alla pubblicazione. Un tempo questi processi prevedevano di passare attraverso una casa editrice. Anche oggi volendo si può decidere di adottare questa soluzione. La strada alternativa è pubblicarlo autonomamente e venderlo usando il web.

Ci sono vari servizi online che permettono facilmente la pubblicazione di un libro, uno di questi è la piattaforma Lulu (lulu.com). Il best sellers 50 sfumature di grigio è stato pubblicato per la prima volta su questa piattaforma. Anche Amazon offre un servizio di pubblicazione gratuita di libri. Il marketplace americano oltre a pubblicare il libro permette anche la vendita sul suo portale. Ovviamente, ricordiamo che le piattaforme citate (a scopo illustrativo) sono solo alcune delle possibilità che offre il web.

