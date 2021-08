L’estate volge al termine ma c’è ancora tempo per una lettura sotto l’ombrellone. Tra i libri di maggiore successo degli ultimi mesi, ci sono 3 titoli che appartengono a generi letterari diversi. Questi sono proprio i 3 libri assolutamente da leggere per chi ama giallo, thriller o travolgente passione e desidera perdersi nella lettura.

Purtroppo, solamente nel periodo delle vacanze molti trovano il tempo di immergersi in una interessante lettura. E allora ecco tre libri da non perdere per chi è ancora in vacanza, ma anche per chi è rientrato dalle ferie. Sono titoli per chi ama i misteriosi delitti da scoprire, i thriller ad alta tensione o gli amori romantici e appassionati.

3 libri assolutamente da leggere per chi ama giallo, thriller o travolgente passione

Chi non ha visto in televisione almeno una puntata del vicequestore Schiavone, interpretato magistralmente dall’attore Marco Giallini. Rocco Schiavone è nato dalla penna dello scrittore Antonio Manzini che ha appena dato alle stampe il decimo romanzo di questa serie. Il titolo del libro è Vecchie Conoscenze ed è edito da Sellerio. Nel nuovo mistero, Rocco Schiavone è alle prese con la strana morte di una professoressa in pensione.

Passando dal giallo al thriller, uno dei re di questo stile letterario ha di recente pubblicato l’ultima fatica. Stiamo parlando di Stephen King e del suo ultimo libro intitolato: Later, edito da Sperling&Kupfer. Il protagonista del libro è Jamie, un bambino dotato di poteri soprannaturali che solo sua madre conosce. Un giorno il bambino si serve di questi poteri eccezionali per aiutare un amico. Da quel momento capirà che bene e male spesso si confondono e non è sempre facile distinguerli.

Per chi non ama i galli né il noir ma preferisce il rosso, simbolo della passione, questo è il libro che non può perdersi. Da qualche mese è in libreria il sesto capitolo di una saga che ha spopolato e l’autrice è E. L. James. Molti forse non ricorderanno questo nome, ma sicuramente tutti avranno sentito parlare di 50 sfumature di grigio. La nuova fatica letteraria di Erika Leonard, vero nome dell’autrice, si intitola: Free, cinquanta sfumature di rosso raccontate da Christian. In questo nuovo capitolo finalmente Christian e Anastasia si sposano. Ma la passione tra i due prosegue e la coppia vivrà nuove eccitanti esperienze nello stile dei precedenti libri.

Una alternativa alla lettura di un libro, il suo ascolto

Per chi volesse ripartire a settembre alla grande con propositi e nuovi obiettivi, in questo articolo troverà la recensione di 3 titoli molto interessanti. Chi non amasse leggere, o semplicemente preferisse ascoltare un buon libro in auto in mezzo al traffico, gli audiolibri sono la soluzione migliore. In questo articolo scoprirà come scaricare gratis dal web i libri da ascoltare.