Un celebre aforisma recita: dubita di tutto ma non dubitare mai di te stesso. Eppure qualche volta accade. Se non hai sempre una incrollabile fede in te stesso, se alle volte ti senti insicuro, allora leggi il seguente articolo. Scoprirai un sistema infallibile per aumentare il successo personale ed essere un vincente.

Attenzione a come parli al tuo subconscio

Anche le persone con una grande fede in sé stesse, alle volte vacillano. Questo accade spesso in chi non ha una grande sicurezza innata. Ma la bella notizia è che la sicurezza si può acquisire. Ci sono metodi che permettono di aumentare la fiducia in noi stessi. Quello che stiamo per presentarti è un sistema infallibile, che se applicato ti permetterà di aumentare progressivamente e facilmente la tua sicurezza. È un metodo che ti richiederà pochissimi minuti al giorno.

Ma prima di rivelarti questo sistema, occorre specificare come funziona. Il nostro subconscio riceve ed elabora tutti i messaggi che noi gli mandiamo. Quindi quando parliamo a noi stessi in modo negativo, stiamo mandando al nostro subconscio messaggi negativi. Avranno il potere di minare la tua sicurezza interiore frasi del tipo: non sono capace; non riesco; sono un fallito; non so far niente.

Ed è vero anche l’inverso. Se al tuo subconscio parli in maniera positiva con frasi incoraggianti, la tua sicurezza interiore ne beneficerà. Aumenteranno giorno dopo giorno la fiducia in te stesso frasi come: sono stato bravo;

A. sono stato capace;

B. sono riuscito;

C. sono un vincente

Un sistema infallibile per aumentare il successo personale ed essere un vincente

Il metodo che adesso ti illustriamo, ti permetterà di sfruttare al massimo questa tecnica di dialogo col tuo subconscio. Prendete un quaderno, e ogni sera prima di andare a letto scrivete le 10 cose per cui sei stato bravo durante la giornata. Per esempio, sei riuscito ad arrivare in orario al lavoro, oppure sei stato capace a dimagrire. O ancora hai corso per 30 minuti, sei andato in palestra anche se ti faceva fatica, hai svolto quel compito in modo eccellente, ecc. Qualunque cosa, anche la più banale, scrivila sul quaderno ogni sera. Ogni sera prima di addormentarti, l’ultima azione che compirai sarà scrivere le 10 cose per cui in quella giornata ti sei sentito bravo.

Questa iniezione di fiducia in te stesso in fase di addormentamento, andrà direttamente al tuo subconscio e lavorerà in maniera potente. Con questo semplice sistema, giorno dopo giorno acquisirai sicurezza in te stesso. Questa tecnica ti permetterà in breve tempo di sentirti un vincente e quindi di comportarti da vincente.

