I rapporti con gli altri, a prescindere dal tipo di legame, che può essere più profondo o superficiale, sono importanti. Oggigiorno i nostri contatti con gli altri avvengono non solo dal vivo ma anche e soprattutto attraverso i messaggi in chat. In particolare un’app molto diffusa è WhatsApp. Ciò indubbiamente comporta oltre ai vantaggi anche degli svantaggi.

Ad esempio qualche spione potrebbe intrufolarsi nelle nostre chat e dunque dovremmo mettere al sicuro i nostri messaggi e la nostra privacy.

Allo stesso tempo, sebbene vi si possa comunicare con chiunque in qualunque momento e posto, potrebbero esservi delle barriere. Infatti a impedirci di metterci in contatto con qualcuno potrebbe essere la funzione di blocco.

Ci scervelleremo in tal caso a capire come scrivere a un contatto che ci ha bloccato nel tentativo di riuscire a entrarci in contatto.

Come capire se ci hanno bloccato

Prima di disperarci assicuriamoci che realmente ci abbiano bloccato. Potremo averne conferma osservando alcuni dettagli. La foto profilo del contatto in questione non ci apparirà e allo stesso tempo non visualizzeremo lo status online sotto al nome. Apparirà nei nostri messaggi inviati un’unica V di spunta che indica l’invio ma non la ricezione.

Non riusciremo a chiamare né a videochiamare quel numero. Se è questa la nostra situazione, sì, il numero in questione ci ha bloccato e non possiamo comunicare in alcun modo. O perlomeno così sembrerebbe, potrebbe esserci un trucchetto per entrare nuovamente in contatto.

Come scrivere a un contatto che ci ha bloccato su WhatsApp più il trucchetto segreto per sbloccarsi da soli

Il blocco su WhatsApp varrebbe unicamente nelle chat singole non sui gruppi dove sono presenti più persone. Dunque se abbiamo un gruppo in comune con la persona che ci ha bloccato lì potremmo comunicarvi. Se così non fosse vi è da sottolineare come per noi sarebbe impossibile creare un gruppo e aggiungerla. Quindi qualora converrà chiedere a un contatto in comune di farlo. In questo modo potremmo superare la barriera del blocco e magari riuscire a capirne il perché e a chiarire.

Vi è poi da dire che fino a qualche tempo fa vi sarebbe stato anche un modo di sbloccarsi da soli, sebbene potrebbe non funzionare sulle ultime versioni dell’app. Sarebbe stato sufficiente eliminare il proprio account dalle impostazioni e disinstallare l’app. Dopo di che reinstallarla e creare un nuovo account.

Il metodo però che funzionerebbe al 100% è un altro, creare sì un altro account ma con un numero diverso non bloccato. Così riusciremo finalmente a contattare la persona che ci ha bloccato. Vi è però da dire che potrebbe bloccarci nuovamente nel caso non voglia avere a che fare con noi. Qualora fosse così e non si riuscisse a fare pace, sarà meglio rassegnarsi e non ostinarci.

Lettura consigliata

Come cercare vecchi messaggi su WhatsApp e recuperare velocemente foto, video e documenti nelle chat passate grazie a queste funzioni segrete