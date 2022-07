Come Scorpione e Leone questi segni si attraggono ma finiscono per litigare, invece sono altri a stare bene insieme 

Capita che l’attrazione iniziale nella vita si trasformi a volte in repulsione. Ciò forse dipende dall’influenza diversa che ha lo zodiaco su alcuni segni. Invece altri segni zodiacali garantiscono un percorso di vita più lungo e sereno.

L’attrazione fa parte della vita. Ci sono tanti motivi per essere colpiti da una persona. Certamente lo si può essere dall’aspetto fisico. Possono essere degli occhi particolarmente penetranti, quasi che si resta soggiogati quando ci guardano. Una certa riservatezza nei modi di fare o al contrario una grande esuberanza ed energia.

Anche nel campo dello zodiaco ci sono alcuni segni che si attraggono per le loro caratteristiche. Sarà forse la bellezza e l’intelligenza. In effetti nello zodiaco alcuni segni si mostrano più intelligenti degli altri. Lo Scorpione ad esempio ha un’intelligenza di tipo intuitivo e arriva prima rispetto agli altri. Il Leone invece segue piuttosto la sua leadership naturale, per districarsi tra gli affari della vita.

I segni che non stanno bene insieme

Leone e Scorpione sono due segni che certamente hanno possibilità da vendere. Insieme potrebbero fare scintille e in effetti hanno il vantaggio anche di attrarsi reciprocamente. Il Leone trova nello Scorpione tutto quello che gli manca, come arguzia e anticipazione. Lo Scorpione è attirato da questa forza naturale, che è il Leone. Ebbene come Scorpione e Leone questi segni sono anche coinvolti nella legge di attrazione.

Dello stesso tenore sono Ariete e Toro, che si attirano per la loro caparbietà reciproca. Una base che non durerà molto, perché si prevedono scontri all’ultima cornata.

Così anche il Toro col Sagittario. Il primo sempre metodico, ordinato e con i piedi per terra. Il secondo idealista e stracolmo di progetti visionari. Si attirano reciprocamente, ma non durerà a lungo.

Che dire poi di Gemelli con Scorpione. Lo Scorpione è allo stesso tempo un contabile e un intuitivo. I Gemelli sono dinamici, anche nel cambiare punto di vista. Sembra che insieme possa funzionare, ma non per molto.

Leone e Capricorno sono due segni zodiacali carichi della voglia di affermarsi. Sono dotati ambedue di un forte egocentrismo. Alla fine si svilupperà una lotta per vedere chi è il più forte.

Anche il segno della Vergine avrà poche possibilità di durata con i Pesci. L’intellettuale Vergine avrà sempre qualcosa da ridire sulla spiccata sensibilità emotiva dei Pesci.

Come Scorpione e Leone questi segni si attraggono ma finiscono per litigare, invece sono altri a stare bene insieme

I segni zodiacali invece che si attraggono poco, ma che sono affini e potrebbero restare bene insieme sono altri. Lo Scorpione avrà fortuna con il sensibile Cancro, e viceversa naturalmente. L’Ariete potrà trovare fortuna con l’Acquario. L’Acquario è un segno di intelletto e l’Ariete di energia pratica. Si sapranno integrare perfettamente insieme. Il Toro avrà la sua fortuna con Cancro e Bilancia. Tutti questi segni hanno in comune la ricerca di un costante equilibrio e regolarità nella vita.

Sono queste per alcuni segni le caratteristiche compatibili o incompatibili nella vita.

