In un articolo precedente abbiamo imparato a scoprire chi guarda il tuo profilo Instagram. In questo, vedremo come scoprire chi c’è dietro un profilo Instagram.

Chi ha bisogno di verificare l’identità di un account Instagram con cui interagisce, spesso si sta probabilmente chiedendo se è giusto fidarsi della persona in questione. Si sente sempre più spesso parlare di truffe online, perfino di scam amorosi. Ecco quindi che conoscere l’identità dei profili con cui si interagisce si fa sempre più necessario. Ancora, l’account in questione potrebbe risultare molesto, ragion per cui si desidererebbe procedere con una denuncia, ma non si conosce l’identità del contatto. Si ricorda che in quest’ultimo caso è sempre possibile rivolgersi alla Polizia Postale. L’autorità sarà in grado di risalire, nella maggior parte dei casi, all’identità di chi si nasconde dietro l’account per procedere alla denuncia.

Negli altri casi, purtroppo, è difficile scoprire chi c’è dietro un profilo Instagram. Infatti, come norma, Instagram protegge la privacy dei propri utenti. Tuttavia, niente panico, ci sono dei trucchetti che si possono utilizzare per scoprire se l’account con cui stiamo interagendo è un account falso o meno.

Scovare gli account fake

Si può, in primo luogo, provare a verificare le informazioni pubbliche di profilo. Quindi foto profilo, nome utente, biografia, lista follower e lista follow. Un account senza immagine del profilo desta già i primi sospetti. Lo stesso vale per un account che non condivide informazioni personali nella biografia. Nel caso in cui sotto al nome utente comparisse anche il nome e il cognome, si potrebbe provare a fare un controllo incrociato su altri social, come Facebook o LinkedIn. Comparando la lista dei follower a quella dei follow si potrà infine capire se l’utente in questione si una persona di cui fidarsi. Se nessuno dei follow è presente anche nei follower, allora abbiamo qualche problemino. Anche la provenienza dei follower fornisce numerose informazioni. Avere tanti follower provenienti da altri Paesi o comunque di un’altra nazionalità, può indicare che l’account abbia acquistato questi stessi follower con un bot.