Sono in molti, al giorno d’oggi, ad avvinarsi all’alimentazione senza latte o vegana. Che sia per ragioni etiche, di salute o per sperimentare, molti cercano ricette senza latte dei loro dolci preferiti. Quasi tutti i dessert, soprattutto quelli al cucchiaio, richiedono l’uso di latte.

Molti temono, quindi, che sostituendo il latte vaccino il risultato possa essere alquanto deludente. Per fortuna oggi esistono molte alternative al latte tradizionale che permettono di cucinare dolci senza rinunciare al gusto. Ecco come deliziare delicatamente il palato con la panna cotta vegana senza latte.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Gli ingredienti necessari

Gli ingredienti per la panna cotta vegana sono gli stessi della panna cotta tradizionale. Bisognerà, tuttavia, sostituire i prodotti di origine animale con alternative vegane.

Il latte può essere sostituito da latte di mandorla, di soia o di riso. La scelta dipende molto dai gusti personali. Stesso discorso vale per la panna, che può essere di mandorla, di soia o di riso.

La ricetta originale prevede anche l’uso della colla di pesce. Chi è semplicemente intollerante al lattosio può utilizzarla. Chi, invece, vuole gustare la panna cotta vegana può optare al posto per l’agar-agar.

Gli ingredienti rimanenti sono zucchero, estratto di vaniglia e marmellata, frutta o cioccolato con cui decorare la panna cotta. In alternativa allo zucchero è possibile usare sciroppo d’acero o d’agave.

Come preparare la panna cotta vegana senza latte

Ecco come deliziare delicatamente il palato con la panna cotta vegana senza latte, con un ricetta semplice e veloce.

In un pentolino versare circa 70 ml di latte, 60 gr di zucchero, 3 gr di agar-agar e un cucchiaino di estratto di vaniglia. Dopo aver mescolato bene aggiungere circa 300 gr di panna e mettere sul fuoco. Cuocere a fuoco basso mescolando spesso.

Quando il composto inizia a bollire continuare a mescolare per circa cinque minuti. A cottura ultimata, versare la panna cotta in bicchierini, o stampini per budini. Dopo che questa si è raffreddata, riporla in frigo per almeno tre ore.

E voilà, non resta che servire una deliziosa panna cotta aggiungendo tutte le gustose decorazioni che desideriamo.