La curiosità è parte di ognuno di noi e qui vogliamo parlarvi di come scoprire chi guarda il tuo profilo Instagram, anche senza cliccare su “mi piace”.

È da più di un anno, ormai, che i vertici di questo social hanno oscurato il numero dei “like” dalle foto pubblicate. Dei motivi di questa scelta abbiamo già discusso in articoli precedenti.

Vediamo qui come scoprire chi si interessa al nostro profilo e ai contenuti che pubblichiamo. I vantaggi che potremmo ottenere vanno dalla soddisfazione della nostra curiosità personale, all’individuazione del target di riferimento corretto per far crescere il numero di followers.

Come scoprire chi guarda il tuo profilo Instagram

Attraverso l’installazione di applicazioni possiamo ottenere in tempo reale alcune informazioni. In particolare possiamo:

a) scoprire chi sono gli utenti che seguiamo ma che non ci ricambiano;

b) ricevere una notifica immediata se qualcuno smette di seguirci o se ci ha bloccati;

c) conoscere l’analisi dei successi ricevuti dai singoli post che pubblichiamo, e dall’account in generale;

d) sapere lista aggiornata di coloro che sono più interessati al nostro profilo.

Le applicazioni sono per lo più gratuite ed estremamente intuitive

Per chi utilizza il social per lavoro, sapere come scoprire chi guarda il tuo profilo Instagram può essere di grande aiuto. Il che gli consente, infatti, di avere una visuale statistica, sempre aggiornata, dell’andamento del proprio profilo. E di mettere, quindi, in atto le strategie necessarie per incrementare gli introiti.

Per coloro i quali utilizzano Instagram come strumento di socializzazione consigliamo di continuare a viverlo “con leggerezza”, focalizzando la propria attenzione su ciò che si ha piacere di condividere e non sul numero di followers o sulle visualizzazioni dei post. Si rischierebbe, altrimenti, di trasformare il piacere della condivisione in una fonte di stress.

Non dimenticate, comunque, di prestare sempre la massima attenzione ai contenuti che scegliete di condividere.