Nell’era di Internet, tutto scorre e passa per il tramite dei social e del telefono. Un tempo la faceva da padrona la rete fissa, mentre oggi il grosso delle comunicazioni passa per la telefonia mobile. Capita spesso, quindi, di ricevere e/o perdere una chiamata da un recapito a noi sconosciuto e di voler sapere a chi appartiene. In altri casi, invece, si ha bisogno di un recapito che non disponiamo.

Vediamo, allora, come scoprire a chi appartiene un numero di telefono o trovare il numero di cellulare di una persona.

Rete fissa

Probabilmente la casistica più semplice rimanda al numero di telefono fisso. In questo caso spesso sarà sufficiente accedere agli elenchi pubblici presenti in rete per scoprire l’identità del numero sconosciuto. I principali riferimenti al riguardo sono i servizi erogati da Pagine Bianche e Pagine Gialle.

Gli elenchi Pagine Bianche sono consultabili gratuitamente sia nell’originario formato cartaceo che online, accedendo all’omonimo portale. Ad esempio si potrà partire dal numero di telefono oppure dal nome (o ragione sociale) o per indirizzo o per tipologia di attività in questione.

A grandi linee gli stessi criteri di ricerca valgono anche per il portale di Pagine Gialle. Spesso vengono usate per la ricerca dei professionisti o delle attività operanti un dato settore o su una data area geografica.

Come procedere se la ricerca riguarda un numero di cellulare

La ricerca può risultare più insidiosa nel caso di un numero di un cellulare. Un primo tentativo può essere quello di consultare le piattaforme online che raccolgono i dati immessi dagli stessi utenti. Detta diversamente, una sorta di database aperto in cui sono gli stessi fruitori a caricare e ad aggiornare la lista dei recapiti.

Questi canali funzionano anche per il caso dei recapiti da rete fissa.

In generale, queste piattaforme possono risultare utili per capire se la chiamata risale, ad esempio, a qualche attività di telemarketing.

Come scoprire a chi appartiene un numero di telefono o trovare il numero di cellulare di una persona

Per conoscere l’identità di chi ci ha chiamato oppure per trovare il numero di cellulare di una persona, spesso si procede su più canali e per tentativi. Ovviamente bisogna sempre salvaguardare, e mai violare, la privacy altrui.

Il primo tentativo passa dalla consultazione dei più diffusi social network. La speranza, infatti, è che la persona da contattare sia registrata su qualche piattaforma e da lì, appunto, risalire ai suoi recapitii. Al riguardo, Facebook, Whatsapp e Linkedin sono solo tre dei social media più diffusi e da consultare inizialmente.

Un altro metodo potrebbe essere quello di accedere ad appositi database di ricerca. Alcuni di essi sono gratuiti e chiedono solo la registrazione dell’utente.

Poi vi sono dei veri e propri siti web dove la ricerca può avvenire tramite diversi filtri, partendo dai dati a nostra disposizione. In questi casi, dunque, una ricerca “al buio” (cioè senza alcun dato di partenza) potrebbe risultare infruttuosa.

Infine si può ricorrere a Google. Nel caso della ricerca dell’identità del numero, infatti, lo si può digitare racchiudendolo tra virgolette e confidare nell’aiuto della rete.

Approfondimento

Come chiedere un appuntamento a una ragazza che ci piace?