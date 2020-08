Come chiedere un appuntamento a una ragazza che ci piace? L’estate è la stagione ideale per le uscite o comunque per ritrovarsi in compagnia all’aperto, al bar, per una cena, per una passeggiata. Inevitabilmente tante sono le occasioni di incontro con gli amici nonché di fare nuove conoscenze. L’incontro speciale può nascere dal nulla, anche semplicemente da uno sguardo ammiccante scambiato con una perfetta sconosciuta. In tal caso, come chiedere un appuntamento ad una ragazza che ci piace? Di seguito, qualche consiglio.

Se di fronte abbiamo un’amica che già conosciamo

Il caso difficile è quello della classica “cara amica”, ma che in realtà a noi piace tanto e aldilà della semplice amicizia. Qui la bravura sta nel farle capire i nostri sentimenti senza correre il rischio di perdere o comunque rovinare l’amicizia.

Come uscire dall’empasse? La strategia migliore è quella di procedere per step, capire con che tipo di occhi lei ci guarda e quindi se è o meno interessata a noi. Se ad esempio ci parla sempre dei suoi amori in corso o di quelli andati male. O se si ricorda di noi solo per chiederci favori o consigli, le premesse non sono buone. Idem se ci rimanda con tanti “a domani”, o con la classica ”sarà per la prossima volta”. O se cerca di vederci sempre in presenza di altre persone della comitiva. Peggio ancora se non mostra entusiasmo (o addirittura fastidio) al nostro esser “presenti”. In tutti questi probabilmente è meglio lasciar stare.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Alcune regole d’oro

Nel caso contrario, ossia se le circostanza su esposte evidenziassero risvolti positivi, ci sentiamo di dare alcuni consigli. E ottenere così l’atteso appuntamento.

a) Non essere invadenti o ossessivi. Le nostre intenzioni o un nostro sentimento vanno comunicati con la giusta grazia e non imposti ad ogni modo, in ogni forma e ad ogni ora. La ragazza ci darebbe il due di picche, senza pensarci due volte. Anzi, potrebbe anche scegliere di raffreddare l’”amicizia” proprio per via del nostro comportamento.

b) Aspettare il momento giusto. L’invito non va fatto quando è troppo tardi, perché anche in amore la competizione è tanta. Ma neanche frettolosamente, perché si corre il rischio di non far capire le proprie intenzioni o di non rispettare i tempi dell’altra persona.

c) Sfruttare l’apice della conversazione. Coincide col “momento caldo” della conoscenza, in cui la probabilità di ricevere un sì è decisamente più alta. Questo è un buon indicatore, anche se poi non vuol dire che “è fatta”.

d) Evitare di fare inviti chiusi, tipo “ci vediamo sabato alle 20?” Procedere invece con domande aperte, tipo conoscere la disponibilità per il weekend, per poi magari arrivare a definire giorno, ora, luogo.

e) Non manifestare rabbia a un suo rifiuto o esultanza esagerata a un suo consenso. Restare sempre calmi e neutrali deve essere un imperativo, o almeno sforzarsi di apparire tali.

Come chiedere un appuntamento ad una ragazza che ci piace

E se la ragazza che ci piace è invece un nuovo incontro? Di quelli fatti casualmente al bar, o passeggiando sulla battigia, o magari c’è stata presentata da amici in comune? Qui bisogna essere lucidi e non tergiversare. La presenza di una fede o di una fedina è un segnale che la persona non è disponibile. Come altrettanto chiaro è il linguaggio del suo corpo. È ad esempio “di chiusura” se ci volge le spalle, o ha le braccia conserte o le gambe accavallate di traverso. Idem se non ci guarda negli occhi o è breve, evasiva e scostante quando noi le parliamo. In tutti questi casi, forse non le interessiamo.

Diversamente, il diktat è evitare di lasciarla andare via. Uno sguardo sicuro, sereno, aperto e diretto, può ad esempio costituire la premessa per un buon inizio. Evitare subito di chiederle se è single o meno. Cercare invece di intavolare una conversazione, mettendo in campo simpatia, galanteria, spontaneità… Insomma tutto il meglio di noi, con sincerità.