Con la modernizzazione della tecnologia ormai non possiamo fare più a meno del nostro smartphone. Non lo consideriamo più come accadeva prima, un mero strumento per poter chiamare e inviare messaggi, ma un oggetto estremamente indispensabile.

Ci sentiamo letteralmente persi quando stiamo per ore senza cellulare perché è in centro assistenza o perché è sotto carica. A tal proposito, ecco come evitare un danneggiamento del cellulare in carica grazie a questo geniale trucchetto. Iniziamo a sudare sette camicie quando cade per terra e lo prendiamo con la mano tremolante per la paura che lo schermo si sia rotto.

In effetti, non abbiamo tutti i torti perché il cellulare è davvero utile. Oltre al fatto che permette di chiamare quando abbiamo bisogno o di inviare messaggi anche semplicemente per sentire una persona cara, lo smartphone è utile anche per questioni personali e lavorative. Basti pensare alle applicazioni utili come quella della posta, della banca o dei tutti i documenti e file che conserviamo.

Insomma, è sul serio un oggetto indispensabile ma, una pecca, è che lo usiamo talmente tanto, anche a tavola a volte, che siamo talmente persi nel nostro mondo che dimentichiamo quanto sia piacevole conversare con amici e familiari durante le ore della giornata.

Inoltre, lo usiamo talmente tanto che lo facciamo scaricare subito e in questo modo lo danneggeremo solamente a lungo andare. Ed è proprio qui che ci accorgiamo che ad un certo punto il nostro smartphone non carica come prima.

“Il cellulare si starà rompendo o è il caricatore?” Pensiamo. Forse sì o forse no, ma una cosa è certa.

Potrebbe essere questo il vero motivo per cui il cellulare non carica bene e non il caricabatteria guasto

È mai capitato di poggiare il cellulare a terra? Almeno una volta nella vita sarà capitato, ma a prescindere da questo, è normale che nel cellulare si annidino polvere e batteri. Addirittura durante il periodo del lockdown lo disinfettavamo tutto il tempo per paura che il virus si trovasse anche sullo schermo.

Certamente il motivo per cui il cellulare non carichi bene potrebbe essere che il caricabatteria si stia guastando o, nella peggiore delle ipotesi, che il cellulare stesso si stia guastando, ma potrebbe essere dovuto anche all’accumulo di polvere all’interno della presa in cui inseriamo il cavo del caricatore. Dunque, potrebbe essere questo il vero motivo per cui il cellulare non carica bene e non il caricabatteria guasto.

In questi casi, prima di pensare che il cellulare o che il caricatore si siano guastati, controlliamo adoperando uno stuzzicadenti o uno spillo con movimenti circolari e delicati. Se fuoriesce della polvere, allora potrebbe essere stata la responsabile della carica malfunzionante. Consigliamo di pulire il cellulare frequentemente attraverso questa operazione.