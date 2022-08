I capelli si dice siano la prima cosa che si nota in una persona. In effetti ciò capita soprattutto per chi porta una bella capigliatura. Ma qualche volta basta un piccolo trucchetto per farli risaltare subito.

Intanto nel periodo estivo i capelli si vogliono portare un po’ più liberamente. Si potrebbero lavare e asciugare all’aria aperta, con l’aiuto del tempo caldo. Lasciar asciugare i capelli all’aria dona veramente un senso di giovinezza. Si eviterebbe l’uso dell’asciugacapelli, che a volte potrebbe rivelarsi aggressivo verso la chioma.

Quando lavarli

Prima però bisognerà fare lo shampoo a regola d’arte. Molti pensano che l’estate sia il periodo degli shampoo frequenti. Ci si lava spesso i capelli e si usa così lo shampoo. Non a caso ci sono anche degli shampoo per lavaggi frequenti.

Tuttavia il modo migliore di lavare i capelli è di fare lo shampoo una sola volta a settimana. Se si avesse l’esigenza di lavarli più spesso, allora si potrebbe fare così. Si sciacquano bene i capelli con acqua tiepida o fredda. Si elimina l’acqua in eccesso e si applica del balsamo. Al posto del balsamo va molto bene anche l’aceto di mele, che permette meglio di asciugare i capelli all’aria. Secondo le nostre nonne eliminerebbe la formazione, di eventuali onde una volta asciutti.

Come schiarire naturalmente i capelli per un look che ringiovanisce

Per esaltare meglio i capelli si potrebbero anche schiarire un po’. I capelli più chiari hanno sempre attirato gli sguardi, più di quelli scuri. Inoltre sarebbero anche in sintonia con la luminosità più forte del periodo.

Per schiarirli si potrebbe ricorrere a dei prodotti chimici. Ma esistono anche rimedi naturali. Uno da provare è il succo di limone. Non va utilizzato direttamente sui capelli, essendo troppo aggressivo per la sua acidità. In alcuni casi potrebbe provocare danni ai capelli e al cuoio capelluto. Ecco allora come schiarire naturalmente i capelli per un look estivo.

Il segreto invece è di diluirlo insieme al balsamo o all’olio di cocco. Possiamo mettere il succo in uno spruzzino, aggiungere dell’acqua, per diluire un po’. Poi il balsamo o l’olio di cocco. Agitare bene e poi spruzzare. Si può spruzzare su qualche punto che si vuol mettere in evidenza, oppure su tutta la capigliatura.

Fatto questo ci si espone al sole per circa mezz’ora, in modo che l’effetto sia più stabile. Poi non ci resta che sciacquare i capelli. Un modo di schiarire che ringiovanisce anche le capigliature cinquantenni.

Lettura consigliata

I tagli di capelli che ringiovaniscono dopo 50 e 60 anni più una maschera fai da te