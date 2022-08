Pulire il parquet in modo naturale e consigli per mantenerlo lucido

Quando si acquista un appartamento o una villetta si fa attenzione alla scelta dell’arredamento, dei tendaggi e anche dei sanitari. Con il tempo la casa si arricchirà di soprammobili e magari qualche quadro.

Possiamo rendere l’ambiente in cui viviamo accogliente per noi e gli ospiti anche con poco. A volte basta un colore pastello alle pareti e un’illuminazione adatta per cambiare l’aspetto di una stanza e farla apparire più bella.

Ciò che è molto importante innanzitutto è la scelta dei pavimenti. Se scegliamo quelli in legno dobbiamo sapere che ce ne sono di diverso tipo. I principali sono quelli in legno verniciato, trattati con olio o cera, quelli anticati, spazzolati e i laminati.

Come lavare il legno verniciato

Abitando in una casa, si ha la necessità di pulirla. Il pavimento in legno è bello, ma richiede attenzioni. Vediamo, quindi, come pulire il parquet in modo naturale.

Innanzitutto ogni giorno bisognerebbe passare un panno antistatico o l’aspirapolvere per togliere il pulviscolo. Per una pulizia più accurata del parquet di legno verniciato possiamo diluire in qualche litro d’acqua un cucchiaio di sapone neutro. Imbeviamo un panno, strizziamolo e passiamolo sul pavimento. Dopo passiamo un panno asciutto per togliere residui di umidità e prevenire le macchie. Un altro metodo è usare un bicchiere di aceto diluito in un secchio d’acqua. Per profumarlo si potrebbe aggiungere qualche goccia di olio essenziale alla menta alla semplice acqua.

Alcuni accorgimenti

Per i pavimenti in legno oliato si possono usare dei detergenti specifici in commercio. Con questo tipo di parquet bisogna stare più attenti ed evitare il passaggio di panni troppo bagnati.

In situazione di emergenza se c’è dello sporco si potrebbe passare con un panno il succo di mezzo limone mescolato con 100 ml di olio d’oliva. Due o tre volte l’anno il parquet trattato con olio si potrebbe ravvivare con olio di lino cotto. Questo metodo serve per nutrire il legno e mantenerlo lucido nel tempo.

In generale si dovrebbe evitare di gettare acqua direttamente sul parquet, ma anche l’uso di sostanze aggressive come la candeggina o l’ammoniaca. L’alcool puro dev’essere diluito in acqua e usato solo per il parquet verniciato.

Pulire il parquet in modo naturale e consigli per mantenerlo lucido

Per mantenere il parquet pulito e lucido si dovrebbe passare almeno un panno antistatico ogni giorno, come abbiamo visto. Inoltre, se rientriamo da fuori, dovremmo strofinare le scarpe per bene sullo zerbino. Detriti di vario tipo possono graffiare e sporcare il legno. Se possibile, indossiamo delle ciabattine morbide in casa.

Stiamo attenti anche ad eventuali perdite del termosifone e ai sottovasi delle piante. L’acqua potrebbe gonfiare il legno. Per lo stesso motivo, è da evitare l’uso della scopa a vapore.

Se abbiamo un cane, potremmo pulirgli le zampette prima di farlo entrare in casa dalla passeggiata. Infine, bisognerebbe stare attenti quando si spostano i mobili e si potrebbero mettere i feltrini sotto le sedie per prevenire i graffi.

Come le doghe di legno del letto, anche i listoni del pavimento, quindi, si possono pulire facilmente e con ingredienti naturali.

