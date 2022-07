L’estate è il tempo in cui ci si sente più liberi. Quello in cui si ha voglia di andare in giro, conoscere gente nuova, posti diversi. Siamo più propensi a stare in compagnia e a godere al meglio delle giornate non lavorative.

È anche il tempo del mare e della vita da spiaggia. L’unico momento dell’anno, per molti, in cui ci si deve scoprire, mostrando, magari le proprie imperfezioni. Allora si fa ricorso alla dieta e all’esercizio fisico per cercare di celare più possibile quello che non vogliamo che gli altri vedano. Da qui i tanti discorsi sulla famigerata prova costume.

Tuttavia, c’è una parte di noi che, d’estate come d’inverno, non possiamo nascondere. È il nostro biglietto da visita principale. Stiamo parlando del viso. Quello che ci cattura subito in una persona, quello che individuiamo subito come gradevole o meno da una semplice foto, a volte. Quello che, per le donne, necessita della cura principale quasi ogni giorno. Leggasi, trucco più o meno accentuato.

Oggi ci concentreremo su un dettaglio particolare, ma molto importante. Le sopracciglia. Come andarle a schiarire con tre semplici metodi naturali per renderle più gradevoli alla vista. Non solo alla nostra, grazie allo specchio, ma anche di coloro che incrociamo. Con un trattamento accurato potremmo anche guadagnare qualche anno rispetto a ciò che riporta la carta d’identità.

Come schiarire le sopracciglia con 3 modi semplici e naturali per apparire più giovani e belli anche a 50 anni

Facciamo una doverosa premessa. Per sopracciglia particolarmente scure, bisognerebbe dotarsi di uno schiarente con base di acqua ossigenata. I trattamenti che suggeriremo tra poco sono ottimi se partono da una base non decisamente scura.

Il primo che proponiamo è da effettuare con camomilla e miele. Questo trattamento darebbe dei deliziosi riflessi dorati a chi ha sopracciglia di color castano. Prepariamo la bevanda in maniera classica, facendo bollire l’acqua. Aggiungiamo un cucchiaino di camomilla e uno di miele. Lasciamo raffreddare, per poi applicare con un batuffolo o un dischetto struccante. Lasciamo agire per una mezz’ora abbondante prima di risciacquare. Trattamento da ripetersi almeno per una settimana consecutivamente.

Un altro metodo naturale consiste nell’utilizzo di una famosa bevanda dal classico colore giallo. Stiamo parlando della birra. Non la useremo pura, ma diluita con acqua naturale. In parti uguali, versiamo in un bicchiere 30 ml di entrambi i liquidi. Giriamo bene e mettiamo in posa per trenta minuti, dopodiché potremo risciacquare abbondantemente. Anche in questo caso, sarà necessaria almeno una settimana per vederne gli effetti schiarenti.

L’ultimo metodo richiede qualche ingrediente in più. In un recipiente versiamo 5 cucchiai di acqua distillata, uno di miele, un cucchiaino di olio d’oliva e un’abbondante spolverata di cannella. Amalgamiamo bene il tutto, poi lasciamo riposare per circa un’ora. Quindi andiamo ad applicare, lasciando agire per 15 minuti. Successivamente, risciacquiamo bene. Una settimana sarà necessaria per vederne gli effetti.

Ecco, dunque, come schiarire le sopracciglia con 3 modi semplici che tutti possono provare. Per apparire diverse, ringiovanite e più gradevoli. Senza trascurare la possibilità di prepararsi una maschera viso fai da te, sempre con ingredienti naturali facili da reperire.

Lettura consigliata

3 semplici consigli per combattere l’invecchiamento della pelle con delle creme mani fatte in casa con questi ingredienti naturali