Anche se l’inverno è ormai un lontano ricordo e il freddo, fortunatamente per molti, pure, non bisogna mai trascurare la propria pelle. Spesso le creme vengono utilizzate per combattere le temperature rigide e nutrirla per evitare che si screpoli. Oppure, al contrario, al termine di giornate calde, dopo una bella doccia refrigerante, per ridarle vigore.

Eppure, per mantenerla sempre elastica, bisognerebbe curarla giorno dopo giorno e non soltanto in determinati periodi. Sono le mani, oltre al viso, i primi indicatori di quanto questa sia curata. Da lì, probabilmente, si può anche intuire l’età delle persone. È strano, ma spesso vengono trascurate e si bada più ad altre parti del corpo. Questo porta a un invecchiamento più veloce, anche perché sono sottoposte quasi sempre a prodotti aggressivi. Pensiamo a quando si pulisce la casa, i piatti, alle persone che amano ancora lavare a mano.

Tuttavia, paradossalmente, sono pochissime quelle che usano regolarmente la crema per le mani. A volte per mancanza di tempo. Altre perché magari non si ha voglia di aspettare il tempo utile all’assorbimento, come fosse un grande impedimento al loro utilizzo per qualche minuto. Il consiglio, ovviamente, è di prendersi il giusto tempo per farlo, per limitare l’invecchiamento ed evitare che perdano elasticità. Quindi, per prima cosa, bisognerebbe trovare il detergente giusto per lavarle e, successivamente, la crema per idratarle.

3 semplici consigli per combattere l’invecchiamento della pelle con delle creme mani fatte in casa con questi ingredienti naturali

Un primo suggerimento, a proposito di quest’ultima, è quello di massaggiarle con del semplice olio d’oliva. Un trattamento da fare alla sera, prima di coricarsi, dedicando almeno 5 minuti al completo assorbimento, per poi proteggerle, durante la notte, indossando dei guanti di cotone. Tanti più giorni lo faremo, quanto più la nostra pelle rimarrà liscia e morbida.

Il secondo rimedio è altrettanto semplice. Prendiamo un uovo, rompiamolo e andiamo dividere il tuorlo dall’albume. Per fare il trattamento ci servirà solamente il rosso, che sbatteremo bene. Quindi, andremo a fare degli impacchi con un fazzoletto di cotone, da intingere abbondantemente nell’uovo e lasciare agire per circa una ventina di minuti. È ottimo contro le screpolature, ma questo non vuol dire debba essere usato solo in inverno, anzi.

Infine, il terzo consiglio è più dolce. Infatti, ci avvarremo dell’utilizzo di un alimento come il miele. Non da solo, però, ma da mescolare con dell’olio di mandorla. Otterremmo in questo modo una crema ottima non solo per le mani, ma anche per la pelle del viso.

Ecco svelati, dunque, 3 semplici consigli per combattere l’invecchiamento della pelle utilizzando delle creme con ingredienti molto semplici, che tutti abbiamo in casa. Olio d’oliva, uova e miele per prendersi cura di una fondamentale parte del corpo come le mani. Soggette, più di tutte le altre, agli effetti negativi degli agenti atmosferici, siano essi il caldo oppure il freddo.

Gli alimenti naturali citati possono sostituire le creme mani che troviamo in commercio. Oppure, se preferiamo, anche andarle a integrare in determinati periodi.

