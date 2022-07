Chi ha in gestione un pubblico esercizio o una struttura alberghiera saprà benissimo che ci possono essere dei momenti di flessione. Questi periodi sono assolutamente fisiologici e passeggeri. Ci sono però delle iniziative da adottare che potrebbero ridurre i tempi di sventura. In questo articolo ne passeremo alcune in rassegna.

Se gestiamo o possediamo un bar, un hotel, un bed and breakfast o un agriturismo potremmo aumentare fatturato e clienti in questi 5 modi

La nostra struttura potrebbe ospitare dei corsi creativi. In ogni città, ad esempio, sono sorti uno o piùknit-club. Si tratta di attivissimi gruppi di signore ma anche signori, che si ritrovano quotidianamente o a cadenza settimanale per sferruzzare. Knitting è infatti l’arte di fare la maglia. Questi gruppi oltre ad incrementare le consumazioni, creano un’atmosfera familiare e tranquilla. Qualora, poi, la struttura abbia sede in una località turistica, saremo fortunati perché potremmo realizzare corsi di cucina italiana per stranieri. Corsi per imparare a fare la pasta all’uovo per le lasagne saranno gettonatissimi.

Condivisione del giardino per il camper

C’è un’idea nuova per viaggiare con il camper e fare sosta anche in piccoli borghi che non hanno uno sviluppo turistico. Grazie ad una rete di privati e/o piccole aziende, questi turisti ora potranno fermarsi qualche giorno in queste perle diffuse in tutta Italia. Il meccanismo è quello proposto da Garden Sharing. È una piattaforma che mette in contatto privati o piccole aziende che offrono il proprio guardino o area verde ai camperisti. Questi ultimi troveranno una location dove soffermarsi una o due notti anche in borghi non attrezzati.

Punto nolo

Il nostro locale, o struttura ricettiva, può divenire un punto di riferimento per chi cerchi a noleggio alcuni strumenti come:

le attrezzature per hobby creativi come noleggio di macchine da cucire o fustelle per feltro;

passeggini, zaini portabimbo e scaldavivannde. Sono molte le mamme che decidono al giorno d’oggi di viaggiare leggere. Hanno quindi la necessità di trovare quasi ovunque dei punti dove noleggiare dei passeggini o delle carrozzine.

stampanti o scanner. Trattandosi di macchine per ufficio, questo tipo di nolo garantirà anche ai privati questo servizio.

Punto Allattamento

A seconda delle caratteristiche del nostro locale, potremmo ospitare una piccola nursery dove le mamme potranno cambiare il proprio neonato. Basterà un angolo con lavandino e fasciatoio.

Non dimentichiamo più di pubblicizzare questi servizi a livello nazionale su siti e forum di settore. Quindi se gestiamo o possediamo un bar o un hotel, potremmo implementare tali servizi alla clientela.

