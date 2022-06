Le persone stanno sempre più attente al proprio look. Pur essendoci la crisi, che impone scelte forzate anche nel vestiario, proviamo a trovare dei capi economici che meglio si adattino al nostro stile. Va bene seguire le mode e gli influencer, ma, in fondo, anche noi possiamo essere capaci di fare tendenza. L’importante è stare bene con noi stessi ed essere a nostro agio con ciò che indossiamo. Chi fa pubblicità, logicamente spinge all’emulazione per invogliare la gente a comprare certi oggetti o prodotti. In realtà, ognuno di noi è unico e anche lo stile va di pari passo. Quello che sta bene ad uno, non deve necessariamente calzare sugli altri.

Non è semplice scegliere gli occhiali giusti, ma questi consigli potrebbero esserci utili

Anche gli occhiali, compresi quelli più di tendenza, non dovrebbero essere comprati solo per spirito di emulazione. Anche perché spesso si finisce per acquistare un oggetto che, in realtà, non si adatta al nostro viso. Che non sia semplice farlo, è una esperienza della quale un po’ tutti siamo rimasti vittime. Andiamo nei negozi e iniziamo, quasi in maniera schizzata, a prelevare e provare una quantità indescrivibile di occhiali in mostra, senza un preciso senso logico. Speriamo solo di vedere quelli che, a nostro parere, meglio si adattino al viso, come se fosse una gara ad eliminazione.

In realtà, ecco come scegliere occhiali da sole per uomo e donna originali. Operazione meno complicata di quanto possa sembrare. Senza inseguire a tutti i costi la tendenza di moda, si possono effettuare delle scelte perfette di occhiali originali e di stile. Facendoci, magari, anche risparmiare non pochi euro, perché esistono anche dei modelli sotto i 30 euro davvero stilosi. E ricordandoci, però, di disinfettare frequentemente il panno per gli occhiali, poiché non farlo potrebbe comportare diversi rischi.

Come scegliere occhiali da sole per uomo e donna originali, stilosi e dal prezzo economico e che stanno bene in base al viso

I negozi di ottica cercano di dare delle indicazioni generali. In pratica, è fondamentale che l’occhiale sia in armonia con le sopracciglia. Se non lo fosse, lasciamo perdere. La posizione degli occhi, rispetto alla lente, non deve essere casuale, ma esattamente al centro. Come regola, dovremmo optare per una montatura che finisca per sollevare, da un punto di vista visivo, guance e occhi. A parte queste regole generali, è fondamentale capire che tipo di viso abbiamo, perché, in base ai nostri lineamenti, esistono occhiali che meglio si adattano.

Chi, ad esempio, ha il visto tondo, non dovrà scegliere occhiali da sole alti, optando invece per quelli più ampi. Magari, con qualche dettaglio che possa creare degli angoli. Chi lo ha ovale, invece, dovrebbe andare su forme geometriche quadrate o rettangolari. In contrapposizione, dunque, con la nostra figura ovale del viso. Fondamentale poi che, visto il tipo di faccia che abbiamo, l’occhiale sia proporzionato al viso.

Se abbiamo, ad esempio, una fronte ampia, un mento più appuntito e gli zigomi alti, ovvero il viso a nocciola, dovremmo fare questa scelta. Ovvero, puntare su occhiali da sole più larghi che si adattino alla nostra fronte. Infine, se abbiamo un viso squadrato, con lineamenti spigolosi e zigomi e mascella larghi uguali, potremmo optare per una forma tonda delle lenti, in modo da rendere più morbidi i lineamenti.

