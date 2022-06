Non solo monete e francobolli o libri antichi e dischi in vinile ma attenzione a queste vecchie videocassette che potremmo avere in cantina e che sono una piccola miniera d’oro

Con la riapertura ufficiale di tutte le attività, sono tornati in massa i mercatini dell’antiquariato. Con essi anche tutti gli appassionati, ma anche i collezionisti. Mondo del vintage e dell’antiquariato che sta diventando un vero e proprio business e che ha visto degli oggetti diventare piccoli tesori nel corso degli ultimi anni. Non ci riferiamo solo a monete e francobolli, dischi in vinile e libri, ma anche a giocattoli e fumetti e, agli oggetti che vedremo oggi. Lo spunto per questo articolo nasce incredibilmente da un avvenimento che ci è capitato di persona nei giorni scorsi.

Eravamo all’isola ecologica per conferire la spazzatura, quando si è avvicinato all’operatore un signore, chiedendo se per caso ci fossero delle vecchie videocassette. Operatore, ovviamente rimasto spiazzato, e utente col quale abbiamo fatto due chiacchiere, da cultori e appassionati di quelle che possiamo definire le mamme dei dvd. Ed è emerso che ci sarebbero in giro parecchi collezionisti disposti a pagare molto bene alcune videocassette.

Tra i vecchi scatoloni che abbiamo in cantina o in garage

Forse la maggior parte di noi si sarà già disfatta di tutte le vecchie videocassette presenti in cantina e in garage. Magari l’occasione per liberarsene è stata quella di un trasloco. Eppure, secondo i cultori della materia, girerebbero ancora delle videocassette particolarmente pregiate, soprattutto tra i film dell’horror. Sono intervenuti anche dei siti internazionali, con quotazioni decisamente interessanti per dei titoli che arrivano anche fino ai 2.000 dollari. Attenzione che tra questi film, uno dei protagonisti maggiormente ricercati c’è anche il bravissimo attore e regista italiano Rossano Brazzi. Dritta che può indirizzarci a quelli che sono i titoli maggiormente richiesti. Uno su tutti: “Il castello delle donne maledette”. Parliamo ovviamente di VHS perfette, con custodia e locandina interna come nuova.

Quello che rende particolarmente appetibili alcuni film dell’orrore in versione VHS non è tanto la trama in sé o l’immagine della pellicola, ma la censura. I collezionisti sono infatti alla ricerca di film rimasti integri nella versione originale e non filtrati e tagliati dalla censura italiana di quegli anni. Per questo motivo moltissimi film cult originali in lingua inglese possono valere tra i 1.500 i 2.000 euro.

Non solo horror

Ma attenzione anche alle vecchie fiabe della Disney, sempre in versione VHS, come Biancaneve e Cenerentola, ma soprattutto “The Beauty and the Beast”. Ossia La Bella e la Bestia, premiata anche con l’oscar 1992 per la miglior colonna sonora e, che nella primissima versione americana, è stata addirittura battuta all’asta a 7.500 dollari. Non solo monete e francobolli o libri antichi e dischi in vinile, ma anche questi film cult della nostra gioventù in versione vintage.

