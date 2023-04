Scopri anche tu qual è il jeans perfetto in base alle tue forme: a vita alta o bassa?

Scegliere i giusti vestiti da utilizzare può essere molto utile per accompagnare le linee del nostro corpo. Spesso capita di acquistare capi, a volte anche costosi, che in realtà non si sposano bene con il nostro fisico, quando potremmo trovare invece un modello leggermente diverso che calza meglio.

Un esempio pratico sono proprio i jeans. Ne esistono tantissimi modelli ma indovinare qual è quello giusto per noi non è poi così tanto semplice.

I 3 tipi di pantalone

Per quanto riguarda la vita esistono tre tipi di pantaloni:

a) a vita alta;

b) a vita bassa;

c) a vita media.

Ciò che andrà a differenziare tra di loro questi pantaloni sono la misura e la cucitura del cavallo.

Scopri anche tu qual è il jeans perfetto in base alle tue forme: i consigli utili

Dunque quale bisogna scegliere? Per quanto riguarda i jeans a vita bassa, la distanza tra la cucitura del cavallo e la parte superiora del pantalone è di circa 12,5 cm. Può arrivare anche fino a 20 cm.

A chi stanno meglio e altre differenze

I jeans a vita bassa vestono meglio alle persone alte e che presentano la parte inferiore del collo più lunga di quella superiore. I jeans a vita media invece presentano una distanza tra il cavallo e la parte superiore di 20-30 cm. Questi possiamo dire che vestono bene quasi a tutti, accompagna in modo corretto le linee di qualsiasi corporatura. Infine c’è il jeans a vita alta, dove la distanza è tra i 30 cm e la parte superiore può anche superare l’ombelico. Possiamo dire essere molto comodi come jeans, però una pecca è che tendono ad appiattire il sedere. Il jeans a vita alta viene consigliato normalmente a chi ha un corpo a clessidra. Lo si può abbinare ad un blazer corto in modo da risaltare ancora di più la forma.

A palazzo o a sigaretta

I jeans a palazzo sono quelli che restano attillati nella parte superiore e poi scendono leggermente larghi. Quelli a sigaretta invece sono molto stretti e attillati per tutta la gamba. La scelta fra questi due dipende anche molto dallo stile che si ha. I jeans a palazzo sono adatti per chi vuole usare uno stile più urban. Quelli a sigaretta possono invece essere utilizzati anche in maniera più elegante. In questo caso ci possiamo abbinare una giacca, di un bel colore acceso vista la primavera, con uno stivaletto nero e una canotta. Si può completare l’outfit con una borsa a tracolla. Chi invece vuole vestire un po’ più urban, può indossare i jeans o pantaloni a palazzo e aggiungere sopra una camicetta a crop top larga oppure una maglietta larga messa dentro i jeans e poi sblusata.

Dunque fai delle prove in camerino e scopri anche tu qual è il jeans perfetto da comprare!