Se Angela Merkel sceglie questa perla italiana per andare in vacanza ci sarà un motivo

Persino quella che è stata politicamente una delle donne più potenti del Mondo ha un cuore che si scioglie per i panorami mozzafiato del nostro Paese.

Un amore che non ha mai nascosto, visto che ne ha sempre parlato con grande dolcezza. Avrà forse ereditato lo spirito del “viaggio in Italia” che animava i viaggiatori romantici tedeschi nel corso dei secoli? D’altronde lo stesso poeta Goethe scriveva “Conosci tu la terra dove

crescono i limoni?” Una frase fortunata, che è passata a descrivere per estensione tutto il Belpaese. Di recente è stato pure nominato il borgo dei borghi 2023, certamente merita una visita.

Ebbene, pare che Angela Merkel abbia due direzioni precise per ricaricare le pile. Una è tra le splendide ed emozionanti vallate e vette dell’Alto Adige-Süd Tirol. L’altra è tra i golfi paradisiaci di Ischia. Ma dove è che alloggia, che le fa battere tanto il cuore? Se Angela Merkel sceglie questa perla italiana per andare al mare la ragione è semplice.

Ma all’interno dell’isola, quale è l’angolo che ama di più?

Ma in quale parte dell’isola alloggia Angela Merkel? Si tratta di un posto mozzafiato. La scelta stando ai bene informati ricadrebbe sul Miramare Sea Resort & Spa, una struttura ricettiva veramente privilegiata ed unica. Si trova sulla punta di Sant’Angelo di Ischia, con una vista mozzafiato sul porticciolo e sul promontorio. Certo imitarla sarebbe proibitivo da un punto di vista economico. Una camera matrimoniale superior per 2 persone per il secondo fine settimana di giugno, periodo ancora di bassa stagione, ci costerebbe circa 600 € a notte. Ma la bellezza unica ha un costo, che comunque qualcuno può evidentemente sostenere. E poi non si tratta di sognare ad occhi aperti.

Ischia, forse non dal balcone di una suite lussuosa, è facile da raggiungere.

Fare una lista delle cose da non perdere nell’isola è difficile. La verità è che Ischia è una perla del Mediterraneo in tutti i suoi scorci. È quasi superfluo elencare i motivi che la rendono speciale. Basterà nominare il Castello Aragonese, i parchi termali, le incredibili vedute della torre di Forio, così come la Chiesa del Soccorso. Per non parlare della baia di San Montano e della Chiaia, oppure del borgo di Sant’Angelo con le sue casette colorate e la sua area pedonale.

La stessa ex cancelliere tedesca ha mostrato il suo lutto per la terribile frana che ha interessato l’isola nello scorso inverno. Ma la risposta migliore da parte del Mondo è quella semplicemente di continuare a visitare una terra incantata che continua ad affascinare qualsiasi sguardo che vi si pone.

