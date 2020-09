Le melanzane appartengono alla famiglia di ortaggi delle solanaceae, insieme ai pomodori, ai peperoni e alle patate. Anche se vengono vendute tutto l’anno, va detto che le melanzane migliori si trovano sul mercato tra agosto ed ottobre. Sono amate perché si prestano a tante ricette molto saporite. Con la pasta, ad esempio, ma anche per ottimi secondi piatti. Si pensi alla parmigiana o alle melanzane a scarpone, di cui trovate la ricetta a questo link.

Di fatto sono poste al centro della dieta mediterranea: economiche, facili da reperire e ricche di principi nutrizionali. Ma in quest’abbondanza di stagione, come scegliere le melanzane tra le tante varietà in commercio? Entriamo nel vivo del discorso, ma solo dopo avervi svelato una curiosità che le riguarda. Le melanzane fanno parte di un gruppo di verdure cosiddette pulite, perché necessitano di pochi pesticidi.

I benefici

Le melanzane hanno tante proprietà nutritive e sono primarie fonti di vitamine e di potenti antiossidanti. Sono indicate per combattere stati infiammatori e lo stress ossidativo. Si rivelano utili per regolarizzare l’intestino, poiché migliorano la funzionalità digestiva. Contengono fibre e sono eccellenti nell’aiutare a perdere peso. Infine, fortificano pelle e capelli, abbassano il colesterolo e rafforzano le ossa.

Come orientarsi nella scelta tra le tante varietà

In commercio esistono diversi tipi di melanzane. Come sceglierle? Ecco qualche ottimo suggerimento.

La Ovale nera, proveniente soprattutto dalla Sicilia, è carnosa e con pochi semi. Risulta perfetta per la parmigiana o per la pasta alla norma, perché si può tagliare a dadini. La lunga Violetta, proveniente da Campania e Romagna, è più indicata per essere fritta o conservata sott’olio. La melanzana Tonda viola tende invece più al dolce. È ideale a funghetto in padella o al forno con i pomodorini.

La varietà Perlina è soda, non si sfalda e non assorbe olio, dunque è ottima per essere fritta. La Cultivar lunga e striata, bianca e viola, la si trova in tutta Italia ed è abbastanza versatile. La Nana tonda e viola, più tipica di regioni come Toscana e Sicilia, è ideale per preparare un’ottima pasta alla norma in quanto non annerisce subito.

La Tonda sfumata rosa ha invece una polpa dolce, compatta e quasi senza semi. La nera, invece, dalla buccia più scura di tutte, è versatile e quindi può essere impiegata in diversi piatti. Al contrario, la bianca Tonda è più delicata, per questo è più indicata alla sola cottura in griglia.

I colori di tale ortaggio sono tra i più svariati possibili. Si va dal rosa al viola, all’arancio, al nero. Ma anche forme e dimensioni cambiano da varietà a varietà. Si va dalle tonde grandi quanto un pomodoro fino a un piccolo pallone. Poi ci sono le ovali e sottili, tipo le zucchine.

Nella scelta, durante l’acquisto, è importante porre particolare attenzione alla buccia che dovrà essere liscia, turgida, lucida e senza ammaccatura. Meglio se la melanzana presenta il picciolo, ben attaccato e non secco. Dovrà essere lasciato attaccato all’ortaggio, anche dopo l’acquisto.