Sebbene la storia sia dalla sua parte, non è questo il momento opportuno per comprare un titolo dal buon dividendo e i buoni fondamentali. Italgas, infatti, da sempre ha sempre offerto un dividendo dal rendimento almeno del 4%, vedi tabella seguente. Un risultato di tutto rispetto che ci si aspetta di poter confermare anche negli anni a venire.

Andando a guardare i fondamentali del titolo la situazione non è eccezionale, ma guardando ai multipli degli utili c’è ancora spazio per un apprezzamento de 10% dai livelli attuali. Sottovalutazione che ritroviamo nel giudizio degli analisti che, però, hanno un consenso medio Hold. Ciò vuol dire che, almeno per il momento, non è il caso di incrementare e/o comprare il titolo.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Non è questo il momento opportuno per comprare un titolo dal buon dividendo e i buoni fondamentali

Italgas (MIL:IG) ha chiuso la seduta del 28 settembre a 5,5€ in rialzo del 2,8% rispetto alla seduta precedente.

Che non sia questo ancora il momento per comprare il titolo si evince anche dall’analisi dei time frame settimanale e mensile.

In entrambi i casi, infatti, le quotazioni sono a contatto con il II obiettivo di prezzo e non riescono a superarlo. I livelli da monitorare, quindi, sono 5,59 euro e 5,5923 sul settimanale e mensile rispettivamente. Qualora il mese di settembre e la settimana in corso dovessero chiudere sopra questi livelli, i prezzi di Italgas potrebbero scattare al rialzo verso il III obiettivo di prezzo in area 6,47 euro per un potenziale guadagno del 20%.

In caso contrario sono possibili discese fino in area 4,7 euro. Solo chiusure settimanali e/o mensili sotto questo livello metterebbero in crisi lo scenario rialzista.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

Le prime sedute di settimana prossima saranno decisive per capire se ci sarà un forte ribasso sul Ftse Mib Future