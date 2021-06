L’estate porta con sé il desiderio di gustare piatti freschi, leggeri ma allo stesso tempo nutrienti e completi. Frutta e verdura di stagione sono gli ingredienti alla base delle ricette estive. E queste, oltre a essere buone, sono anche ottime per il benessere del nostro corpo.

Gli ingredienti ideali

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

D’estate sono ottimi i piatti a base di legumi. Forniscono al corpo il giusto apporto energetico, si possono mangiare freddi e danno una sensazione di sazietà in fretta. I legumi, quindi, sono perfetti come base per insalate estive. Vi proponiamo oggi la ricetta dell’insalata di ceci, tonno e carosello, gustosissima e sempre apprezzata in tavola. Il carosello, come abbiamo visto, è un ingrediente fresco composto al 95% da acqua. È ideale, quindi, nella preparazione di piatti nella stagione calda.

Il caldo a tavola si combatte con questa irresistibile e gustosa insalata

Vediamo gli ingredienti e la preparazione di questa ricetta semplice e veloce, gustosa e fresca: insalata di ceci, tonno e carosello.

Insalata di ceci, tonno e carosello. Ingredienti per 4 persone

600 gr di ceci (ceci in scatola vanno benissimo);

300 gr di tonno in scatola;

15 pomodorini ciliegini;

1 carosello nero;

olio del tonno;

2 cucchiai di olio extravergine di oliva;

aceto q.b.;

sale e pepe q.b.;

basilico fresco q.b.;

Preparazione

Scolare i ceci e versarli in una ciotola capiente. Scolare anche il tonno e tenere da parte l’olio sgocciolato. Unire il tonno ai ceci. Lavare i pomodorini, tagliarli a spicchi e aggiungerli nella ciotola. Pulire e tagliare a cubetti il carosello nero e aggiungerlo nella ciotola. Nella coppetta dove abbiamo raccolto l’olio del tonno, aggiungere un po’ di aceto (secondo il proprio gusto), l’olio extravergine di oliva, il sale, il pepe e il basilico fresco tritato. Aggiungere il condimento agli altri ingredienti nella ciotola e mescolare. Coprire e lasciare in frigo per un paio di ore, affinché i sapori si amalgamino.

Il caldo a tavola si combatte con questa irresistibile e gustosa insalata, una ricetta estiva e fresca. Perché il benessere a tavola è sicuramente un ottimo punto di partenza per affrontare il caldo estivo. Oggi, inoltre, sappiamo che, grazie a questa scoperta inaspettata sul tonno, l’olio presente nelle lattine non va assolutamente buttato via perché è un ottimo alimento. Infatti, non soltanto mantiene intatti l’aroma, il sapore e le qualità organolettiche, ma assorbe dal pesce i preziosi omega3 e Vitamina D. Per questo è ideale come condimento per le nostre insalate con il tonno.