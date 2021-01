Usare le ciaspole per camminare sulla neve è un’abitudine vecchia di tantissimi anni. Indossandole, si aumenta la superficie calpestata e si riesce praticamente a galleggiare sulla neve. Senza l’aiuto delle racchette da neve sarebbe impossibile non sprofondare nel manto nevoso.

Le ciaspole sono quindi l’attrezzatura perfetta per chi vuole godersi la montagna anche d’inverno. Con le racchette da neve diventa possibile affrontare sia sentieri molto battuti sia percorsi in cui la neve è fresca. Per farlo, però, è necessario scegliere il modello giusto. Infatti, al contrario di quanto si può pensare, non esiste solo un modello di ciaspola.

Le diverse parti delle racchette da neve

Prima di capire come scegliere le ciaspole per andare in montagna anche d’inverno, bisogna vedere come sono fatte. La parte principale delle racchette da neve è il telaio. Oggigiorno, questo può essere fatto di plastica dura o di alluminio e può avere forme diverse. I ramponi sono elementi connessi al telaio. Essenziali sono quelli frontali, che aumentano la presa sul terreno innevato o ghiacciato. Da non dimenticare anche i piccoli ramponcini e coltelli presenti sul resto della ciaspola.

Anche le chiusure delle ciaspole sono molto importanti. Queste possono essere di diversi tipi: a cricchetto, a cinghietto o a fibbia. Infine, il bloccaggio del tallone e il tacchetto posteriore sono parti utili per affrontare al meglio salite e discese.

Come scegliere le ciaspole per andare in montagna anche d’inverno

Prima di scegliere le ciaspole, bisogna capire che tipo di escursioni vogliamo affrontare. Esistono infatti diversi tipi di ciaspole che rispondono a esigenze differenti. Scegliamo innanzitutto la forma e la curvatura delle nostre ciaspole. Ricordiamoci che forme a clessidra e curvature anche leggere aiutano la camminata. L’attacco del piede alla ciaspola può essere completo o solamente anteriore. Il primo è consigliato in quanto mantiene le ciaspole molto più attaccate al nostro piede. L’attacco solamente anteriore è invece utile perché permette di far agganciare la ciaspola a scarponcini di quasi qualsiasi numero.

Per quanto riguarda la chiusura delle racchette da neve sul collo del piede, facciamo delle prove e scegliamo il tipo che meglio si adatta a noi. Si consiglia comunque di scegliere chiusure morbide e imbottite. Infine, valutiamo gli elementi antiscivolamento. Itinerari impegnativi necessiteranno di ciaspole con ramponi più performanti. Al contrario, per passeggiate su sentieri molto semplici andranno bene anche racchette da neve con ramponi base.