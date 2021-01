La pausa di riflessione del Ftse Mib Future deve preoccupare o è solo una pausa nel percorso che porta a quota 30.000?

La settimana appena conclusasi, infatti, dopo un andamento altalenante ha accelerato al ribasso perdendo oltre l’1% durante la seduta di venerdì. Bisogna capire, quindi, se siamo in presenza di una semplice pausa nel percorso che porta verso obiettivi molto ambizioni oppure è tempo di scappare dall’indice italiano.

Per capire cosa accadrà e, soprattutto, prevedere in anticipo eventuali accelerazioni ribassiste, bisogna affidarsi ai livelli individuati dall’analisi grafica.

Alla chiusura del 15 gennaio il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 22.284 in ribasso dello 1,22% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al ribasso del 1,58%.

Time frame settimanale

La tendenza rimane saldamente rialzista con le quotazioni che hanno confermato la rottura dell’ultima resistenza in area 22.200 prima del II obiettivo di prezzo in aera 23.300. Al raggiungimento di questo scenario potrebbe iniziare una fase laterale con base in area 22.200 oppure una chiusura settimanale superiore a 23.300 con obiettivo in area 26.360.

Tuttavia va notato che le quotazioni si sono appoggiate sul supporto in area 22.200 e che i ribassisti potrebbero prendere il sopravvento nel caso di una chiusura settimanale inferiore a questo livello.

Time frame mensile

La rottura dell’importante resistenza 21.900 (I obiettivo di prezzo sul time frame mensile) continua a essere confermata, ma le quotazioni si stanno avvicinando pericolosamente. Ci sono, quindi, i presupposti per una prosecuzione del rialzo fino al II obiettivo di prezzo in area 30.700. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 39.250 (III obiettivo di prezzo).

I ribassisti tornerebbero a controllare la tendenza in corso nel caso di chiusure mensili inferiori a 21.900.

