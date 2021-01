Per servire a tavola un secondo piatto perfetto a base di carne, ecco come preparare e cucinare uno spezzatino di manzo morbidissimo.

Perché per un risultato davvero prelibato è vero che è la qualità della carne da cucinare a fare la differenza. Ma sono altrettanto importanti pure la preparazione e la modalità di cottura.

Ecco come preparare e cucinare uno spezzatino di manzo morbidissimo

Nel dettaglio, per uno spezzatino di manzo gustoso, morbido e saporito, e mai gommoso, la parte della carne migliore è rappresentata dalla polpa. E comunque la carne deve essere sempre tagliata a piccoli pezzetti, in modo che possa cucinare meglio. E devono essere rimossi preventivamente tutti quei filamenti che sono un po’ più duri.

Sulla carne migliore per lo spezzatino, in generale, il macellaio di fiducia non solo potrà fornirci i migliori consigli. Ma, in genere, effettuerà pure la pulizia della carne da acquistare togliendo qualsiasi cartilagine e parte grassa per poi ridurla a pezzetti. E, quindi, praticamente la carne di manzo sarà già pronta per la ricetta dello spezzatino morbidissimo.

La scelta della carne selezionata, come sopra accennato, è però una condizione necessaria e non sufficiente per ottenere uno spezzatino morbido.

Importantissima, infatti, è la cottura che deve sempre avvenire in due fasi. La prima prevede di rosolare bene i pezzi di carne in olio extravergine di oliva con un trito di verdure e di aromi.

E poi, dopo aver sfumato con il vino, procedere con una cottura dolce e lenta. E, quindi, a fiamma bassa, con il coperchio, dopo aver aggiunto il brodo vegetale.

Il sale e il pepe, inoltre, è meglio aggiungerli sempre a metà cottura. Aggiustando ulteriormente, ed eventualmente, i sapori, solo alla fine. E dato che la lunga cottura è il segreto per ottenere uno spezzatino morbidissimo, sono di conseguenza sconsigliate le cotture a fiamma media magari perché si ha poco tempo per stare ai fornelli.