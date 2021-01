Per grandi e piccini veder cadere la prima neve della stagione è sempre uno spettacolo affascinante. Non importa quante volte la si abbia già vista: l’effetto è ogni volta lo stesso. E sulla neve genitori e maestri ci hanno insegnato tantissime cose.

Soprattutto chi abita in zone fredde saprà benissimo quali sono le accortezze da prendere quando nevica. Per esempio, non potrà sbagliare a scegliere le scarpe adatte. O non si dimenticherà mai i guanti per uscire a giocare in giardino. Ma c’è una cosa che in pochi sanno. La neve non è tutta uguale, anzi, ce ne sono tanti tipi diversi.

Quello che abbiamo sempre creduto sulla neve è falso

Come abbiamo detto, non esiste solo un tipo di neve. Anche se possiamo non vederne la differenza, ne cadono diversi tipi. I meno diffusi nell’immaginario comune sono i grani di ghiaccio. Possiamo distinguerli dalla grandine e da altri tipi di neve perché sono trasparenti.

La neve mista a pioggia, o nevischio, è un’altra tipologia. Questo tipo di neve è forse il meno gradito, in quanto è una via di mezzo tra neve e pioggia. Non ha di conseguenza le caratteristiche tanto amate della neve, ma allo stesso tempo non è neanche una semplice precipitazione piovosa.

I tanti tipi

I classici fiocchi di neve sono la tipologia che tutti amano di più. Questi possono essere a falde larghe o piccole, a seconda della situazione in cui si formano. Per esempio, avremo fiocchi medio-grandi con temperature uguali o superiori allo 0 e un tasso di umidità alto. Se invece temperatura e tasso di umidità sono più bassi, vedremo cadere fiocchi piccoli.

In montagna non è poi inusuale vedere la cosiddetta gragnola. Questo tipo di neve cade sotto forma di palline leggere ed è comune soprattutto nel periodo primaverile. Un altro tipo di neve è quella tonda. Questa non è nient’altro se non fiocchi di neve che si fondono fino a diventare pioggia e poi righiacciano prima di cadere al suolo. La loro caratteristica distintiva è quella di rimbalzare quando toccano terra.

Quindi, ecco perché quello che abbiamo sempre creduto sulla neve è falso! D’ora in poi sapremo che non esiste solamente una tipologia di neve, ma anzi ce ne sono moltissime.