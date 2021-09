Già da soli i nostri fiori e le nostre piante riescono a farci fare bella figura. Sia che siamo da soli sia che invitiamo tutte le sere degli amici per cena, avere almeno una pianta in salotto può davvero fare la differenza.

Tuttavia, possiamo sbagliarci nella scelta del vaso, rovinando cosi tutta la magia. A volte lo prendiamo eccessivamente bianco, altre volte ci perdiamo in troppi colori. Il vaso peggiore in assoluto, però, è quello di plastica, che si fa notare subito.

D’altra parte, esiste un vaso davvero alla moda che sta spopolando in tutte le case degli italiani. Infatti, con questo vaso speciale le piante e i fiori in casa saranno ancora più belli e particolari. Vediamo di che si tratta.

Prendiamo in prestito dei materiali dal fai da te

Ciò che possiamo fare è prendere una grande borsa di vimini o di stoffa e plastificarla all’interno. La riempiamo nello strato inferiore con della ghiaia e sopra andiamo a inserire la terra con la pianta o il fiore.

Per riuscire nell’intento, abbiamo bisogno di poca terra e di una borsa non eccessivamente grande. Ricordiamoci, infatti, che più è grande la borsa, più avremo difficoltà a tenere il tutto in equilibrio.

Questa tipologia di vasi si addice bene a piante medio piccole, dato che per quelle grandi servirebbe proprio un vaso standard. Esistono alcuni trucchi per rendere il salotto di casa molto alla moda, ma questo sicuramente li supera tutti in creatività ed estro.

Come abbiamo visto, le borse in stoffa o in vimini possono davvero dare quel tocco di classe in più a casa nostra. Tuttavia, per riuscire a completare perfettamente il quadro, abbiamo bisogno di apportare alcuni accorgimenti.

La ragione di tutto ciò è legata all’umidità della terra dei nostri fiori o delle nostre piante. Dobbiamo evitare assolutamente, infatti, che l’acqua ristagni all’interno del vaso in stoffa, altrimenti rischiamo di far marcire le radici delle nostre piante.

Dunque, o le bagnamo davvero poco e non più di una volta alla settimana o cerchiamo di inserire all’interno un sottovaso. Nel secondo caso ci dobbiamo ricordare di prendere, però, una borsa di vimini un po’ più grande del normale.

