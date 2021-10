La scelta del materasso giusto non è per niente banale. Ne vale infatti del nostro riposo notturno e del nostro risveglio mattutino. Se la notte dormiamo male, questo può causarci dolori alla schiena e alla testa. E tale condizione potrebbe farci stare male tutto il giorno.

Ci sono delle caratteristiche base che ci permettono di acquistare il materasso corretto, che vanno dal tipo di sostegno fino ad alcune delle nostre abitudini. Ecco allora come scegliere il materasso più adatto a noi per riposare bene e non avere fastidiosi problemi alla schiena.

Se dormiamo supini l’ideale sarà quello più rigido, se preferiamo il fianco quello più morbido

Prima di tutto il materasso deve essere ergonomico, consentendo di far assumere al corpo la sua curva fisiologica. Non deve quindi essere troppo rigido perché in questo caso farà lavorare troppo le articolazioni e ci porterà ad assumere una posizione scorretta.

Ma neanche troppo morbido perché in questo secondo caso sia le spalle che i glutei tenderanno a sprofondare, determinando una scorretta curvatura della colonna vertebrale. Quello ergonomico ci consente di non sentire nessuna pressione particolare, né di favorire la discesa nella conca che formiamo né di combatterla.

I modelli a molle sono ancora abbastanza in uso. Le molle elicoidali o insacchettate, dove ognuna è indipendente dalle altre, reggono il peso del corpo. Le molle vengono poi ricoperte da materiali che non ce le fanno sentire e rendono il riposo confortevole, come il memory foam o il lattice.

Hanno una buona durata nel tempo, e soprattutto sono economicissimi. Sono utili per chiunque, in particolare per le persone in sovrappeso perché rendono più facile la discesa e la risalita dalla posizione distesa.

I materassi in memory foam sono tra quelli più richiesti nel mercato. Sono costituiti da vari strati di schiuma in poliuretano con diverse altezze e densità. Queste onde tendono a modellarsi a seconda del peso corporeo, della temperatura e delle nostre curve fisiologiche. Evitano i punti di maggiore o minore pressione e in questa maniera riducono i problemi alle articolazioni. Sono perfetti per chi difficilmente dorme in maniera comoda o non riesce mai a trovare la posizione giusta, per chi soffre di stanchezza cronica o dolori muscolari.

Infine il lattice naturale, molto simile al memory fatto con sostanze naturali, ci garantisce un sostegno immediato. Si ricava dall’Havea Brasiliensis mentre quello sintetico viene creato sciogliendo polimeri sintetici in un bagno fatto apposta.

Uno svantaggio di questo tipo di materasso è che essendo in lattice subisce molto l’azione dell’umidità che lo sciupa in poco tempo. Ecco perché si consiglia di acquistarlo se abitiamo in ambienti secchi o comunque non molto umidi.

Prima di andare ad acquistare il nostro materasso dobbiamo tenere conto delle nostre problematiche di salute come dolori alla schiena, ernie, problemi alla colonna, reflussi gastroesofagei. Poi di come dormiamo: se siamo soliti stare sul fianco allora per noi sarà perfetto un materasso leggermente più morbido che permette alla spalla e alle natiche di sprofondare. Mentre se dormiamo supini il nostro materasso deve essere un pochino più rigido. Quando andiamo a sceglierlo portiamo il nostro cuscino e prendiamoci qualche minuto per provarlo e per stenderci sopra. Inoltre dobbiamo essere pronti a spendere e ricercare la qualità. In questi settori è inutile provare a risparmiare cercando prodotti economici.