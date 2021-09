Per molti le vacanze sono già terminate, per altri sono agli sgoccioli ma il pensiero comune di tantissimi genitori è l’avvicinarsi dell’inizio dell’anno scolastico. Pertanto, comincia l’acquisto del materiale scolastico, in particolare di quaderni, libri, matite, colori. Ma la scelta più importante, a parte i gusti dei propri figli sul personaggio preferito del momento, ricade sull’acquisto dello zaino.

Perché ciò che più sta a cuore è la loro salute. Quindi assicurarsi che il peso dello zaino non crei problemi alla schiena è di fondamentale importanza.

In commercio la scelta è ormai vasta, si trova di tutto e per tutte le tasche. Si potrebbe optare, ad esempio, per un modello trolley, o adattare lo zaino dell’anno precedente ad un carrello. Tuttavia, oltre allo zaino è necessario osservare i nostri bambini attentamente e capire se determinate posture siano un semplice atteggiamento o nascondano problemi alla schiena. Infatti Sono questi gli errori che potrebbero essere l’anticamera di malattie alla colonna vertebrale già da questa età. Una postura ricurva a volte può confondere insegnanti e genitori, che potrebbero interpretare come atteggiamento di timidezza quella che invece è una vera e propria patologia. Posizioni sbagliate causano i cosiddetti paramorfismi, ovvero deformità transitorie, correggibili facilmente se diagnosticati tempestivamente.

L’età di insorgenza di paramorfismi è variabile ma solitamente questo tipo di problemi si manifestano in età scolare. Se non vengono corretti nell’età dello sviluppo potrebbero degenerare e causare danni seri alla morfologia del corpo e della colonna vertebrale. Potrebbero addirittura trasformarsi in dismorfismi, ovvero patologie irreversibili, che alterano in maniera grave la postura dell’adolescente. Tra i più diffusi, rientrano la scoliosi e la cifosi. Pertanto, al fine di evitare atteggiamenti scorretti che, col tempo, possono portare conseguenze gravi è necessario educare i ragazzi da subito ad una postura corretta.

È necessario pertanto osservare bene la postura e la schiena, in particolar modo nell’età dello sviluppo, quando l’altezza e il peso si modificano velocemente. Inoltre è utile insegnare ai nostri figli a stare dritti con la schiena, sia da seduti sia in piedi. Meglio evitare che trascorrano del tempo alla scrivania in posizione curve e fare in modo che scrivania e sedia siano proporzionate all’altezza del bambino.

Educarli ad un’alimentazione sana perché il peso influisce molto sul portamento. Inoltre, trascorrere tanto davanti a tablet o videogiochi può favorire posture scorrette e determinare modifiche alla colonna vertebrale. Così come portare lo zaino appoggiato solo su una spalla o sovraccaricarlo, a lungo andare può causare problemi.

È fondamentale, quindi, non sottovalutare determinati atteggiamenti e modificare le abitudini scorrette. I controlli e le visite specialistiche preventive, infine, possono diagnosticare precocemente eventuali anomalie e correggerle immediatamente, evitando notevoli sofferenze e disagi.

