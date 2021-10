Il modo migliore per rallegrare la nostra casa durante la stagione fredda è quello di ospitare delle piante da appartamento. La maggior parte delle piante da appartamento però, non producono fiori nel periodo invernale. Ma ce n’è una, oggi ancora poco conosciuta, che produce degli splendidi fiori anche durante la stagione fredda. E per di più, ha un nome molto curioso. Vediamo di che cosa si tratta.

Ha lo stesso nome di un cibo ma è una splendida pianta fiorita che rallegra la casa d’inverno

Ma di quale pianta stiamo parlando? Si tratta della curcuma. Ma non la curcuma con cui condire i nostri piatti. Si tratta della curcuma alismatifolia, una splendida pianta originaria del Sud-Est Asiatico. Questa specie di curcuma si chiama anche Tulipano del Siam. È effettivamente imparentata con la curcuma che si utilizza in cucina, ma la alismatifolia è famosa soprattutto per i suoi fiori. Ha lo stesso nome di un cibo, ma è una splendida pianta fiorita che rallegra la casa d’inverno.

Produce splendidi fiori rosa o viola

La curcuma alismatifolia è coltivata a uso ornamentale. Produce infatti degli splendidi fiori di colore violaceo, rosa o viola. I suoi fiori sono molto robusti e durano a lungo, perfetti per arredare le nostre case anche d’inverno. La fioritura può durare infatti diversi mesi. Ma vediamo nel dettaglio come curare la nostra curcuma fiorita.

Non sopporta le temperature basse, teniamola dentro d’inverno

La nostra curcuma alismatifolia è originaria di climi caldi, e non è adatta al freddo invernale. È quindi imperativo tenerla dentro casa quando le temperature scendono sotto i 15 gradi.

Necessita di molta luce, ma preferibilmente non diretta. Possiamo quindi collocarla su un davanzale, avendo cura di spostarla nelle ore in cui il sole picchia direttamente sui vetri.

Innaffiatura e terreno

La curcuma alismatifolia nel suo ambiente naturale è abituata a terreni umidi ma molto ben drenati. È quindi importantissimo bagnarla tutti i giorni. Dobbiamo però fare attenzione che non ci sia ristagno d’acqua, in quanto la sua radice a rizoma potrebbe marcire facilmente.

La pianta apprezza anche la nebulizzazione con uno spruzzino, che simula la pioggia. Si raccomanda però di non esporla ai raggi diretti del sole quando le foglie sono bagnate.

Si tratta quindi di una pianta che non richiede cure particolari, e che può essere una splendida aggiunta per rallegrare la nostra casa.

