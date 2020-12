Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il caffè e il tè sono una delle strenne natalizie più gradite. Soprattutto ora che al “restate a casa” si aggiunge anche l’arrivo del rigido clima invernale.

Possiamo ordinarli da ogni angolo del mondo e diventare sempre più esperti sulle diverse qualità, coltivazioni e miscele. Ecco come scegliere il caffè per un regalo di Natale indimenticabile. Un dono rivolto agli appassionati della bevanda più nera e squisita del mondo. Quelli che la bevono a tutte le ore del giorno e mettono il caffè ovunque, anche nel risotto.

Gli Esperti di ProiezionidiBorsa ci suggeriscono, prima di tutto, di informarci sulle loro preferenze in tema di preparazione.

Schiavi del caffè americano

Chi riceverà il nostro regalo ama il caffè americano? Bene, allora diamo un’occhiata a cosa tiene in cucina. Se la macchina ha il serbatoio trasparente e la caraffa in vetro, siamo in presenza di un vero estimatore.

Ha speso non meno di 75 euro per filtrare una bevanda lunga, profumata e bollente. Dunque, possiamo far arrivare dagli USA una di quelle miscele nate apposta per macchine con filtro. Varie marche americane e caraibiche offrono mix che assicurano aroma persistente, con note di caramella mou, oppure retrogusto al cioccolato fondente e frutta.

Il rito della caffettiera

Chi preferisce bere il caffè che affiora dalla moka, ringrazierà per un barattolo o un sacchetto di caffè a macinatura grossa, di ottima marca. E lo terrà rigorosamente in frigorifero.

Però sarebbe molto più contento se il caffè regalato arrivasse d’oltremare, in un sacco di alluminio, in grani. Da triturare poco alla volta, con un macinacaffè manuale oppure elettrico, dal coperchio trasparente.

C’è un rito da compiere, prima di aspirare l’aroma straordinario “susciato” dal fuoco. Il colore dei chicchi non deve trarci in inganno. Alcune varietà di preziosissima arabica costaricana, anche dopo la tostatura, presentano chicchi chiari, dalle tonalità verdognole o bluastre.

La macchina per caffè che va a polvere

E veniamo, infine, a chi ha una macchina per caffè, ma di quelle che permettono di caricare la polvere, giammai le capsule o le cialde. Alcune avviano il processo inumidendo il caffè prima di lavorarlo. Dunque, si è certi che il padrone di casa è impaziente ed esigente. Il regalo di caffè sarà accolto con grande gioia.

Ma, anche qui, attenzione alla macinatura. O è a cura del destinatario del dono, oppure è a carico del mittente: dunque deve essere fine, finissima, come un borotalco.

Come scegliere il caffè per un regalo di Natale indimenticabile

I chicchi arrivati da lontano possono guadagnarci l’eterna gratitudine del destinatario: alcuni caffè al naturale tradiscono l’origine vulcanica dei terreni di coltivazione, hanno un odore quasi affumicato.

Altri profumano di legno bagnato, altri ancora di gelsomino, di pesca o di miele. Alcune miscele per caffettiera o macchina espresso sono state addizionate volontariamente con cannella, cioccolato, vaniglia o pistacchio.