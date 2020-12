Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Mangiare frutta e verdura di stagione è importante per l’ambiente, per la salute e per il portafoglio. Si tende a pensare che i mesi invernali siano poco ricchi di ortaggi salutari. Ma non è così: anche la spesa di dicembre può essere arricchita con frutta e verdura di stagione. Anzi, mangiare cibi freschi è a maggior più importante durante i mesi invernali. Le vitamine possono infatti aiutare le difese immunitarie dell’organismo. Ecco dunque i prodotti che non devono mancare nel carrello a dicembre.

La frutta di stagione a dicembre

Fra i frutti da gustare a dicembre, ci sono sicuramente gli agrumi: arance, clementine, cedri, pompelmi, limoni e mandarini. Meno conosciuto in tutta Italia, ma altrettanto nutriente, è il bergamotto. Questo frutto cresce lungo la Costa dei Gelsomini, in Calabria. Gli agrumi sono consigliati per l’elevato contenuto di vitamina C. Ma non tutti sanno che un altro frutto invernale è ancor più ricco di questo importante nutriente. Si tratta del kiwi, che entra dunque fra i prodotti che non devono mancare nel carrello a dicembre.

Inoltre, a dicembre si possono ancora gustare:

cachi;

castagne;

mele;

melograno;

pere;

uva.

Le migliori verdure da acquistare nei mesi invernali

In inverno è il momento di fare il pieno di cavoli. Si possono gustare il cavolfiore, il cavolo cappuccio, il cavolo verza e i cavolini di Bruxelles. Fra questi spicca il cavolo riccio, dalle straordinarie proprietà nutritive. Spazio anche alle barbabietole, non molto presenti nella cucina italiana. Possono essere mangiate cotte, ma anche crude, in insalata. Non bisogna inoltre dimenticare le patate. Spesso si tende a demonizzarle, pensando facciano ingrassare. Ma possono essere tranquillamente utilizzate per sostituire cereali e legumi.

Infine, ecco tutte le altre verdure che non possono mancare nel carrello a dicembre:

aglio

bietole;

broccoli;

carciofi;

cardi;

carote;

cicoria;

cime di rapa;

cipolle;

finocchi;

indivia;

lattuga;

porri;

radicchi;

sedano e sedano rapa;

topinambur;

zucca

C’è solo l’imbarazzo della scelta!