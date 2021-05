La coda di cavallo è un’acconciatura pratica, elegante e intramontabile. Ma ne esistono svariati tipi, che non stanno ugualmente bene a tutte. Per fortuna, esiste una soluzione per non sbagliarsi. Ecco come scegliere fra coda alta o bassa per snellire e valorizzare il viso grazie a un semplice trucco.

Il segreto per scegliere fra coda alta o bassa sta nel profilo

Quando si raccolgono i capelli, spesso ci si osserva frontalmente allo specchio. Si tende a credere, infatti, che l’acconciatura giusta dipenda soprattutto dalla forma del viso. Questo è un errore. Ecco come scegliere fra coda alta o bassa per snellire e valorizzare il viso grazie a un semplice trucco: bisogna guardarsi di profilo.

In particolare, occorre osservare se prevale il mento oppure la fronte. Se il mento sporge rispetto alla fronte, il viso è squilibrato verso il basso. In questo caso, la coda di cavallo alta è la soluzione perfetta.

Non solo, infatti, questa acconciatura controbilancia lo sporgere del mento. Permette anche di valorizzare il collo, facendolo apparire più lungo. Se, al contrario, è la fronte a sporgere, allora una coda bassa è più indicata.

Che fare, però, quando non prevalgono né il mento né la fronte? In questo caso, si può semplicemente scegliere l’acconciatura che si preferisce. Con una precisazione: attenzione anche al naso. Se è molto pronunciato, si può controbilanciarlo con una coda a mezza altezza.

Non solo coda di cavallo

Il semplice trucco non si applica solo alla coda. Osservare il profilo è importante anche quando si raccolgono i capelli in uno chignon. Per scegliere fra un raccolto alto o basso, infatti, basta seguire le stesse regole che per la coda di cavallo.

Infine, dare priorità al profilo non significa che la forma del viso non conti niente. Anche questa, infatti, è importante.

Chi ha un viso allungato, in particolare, dovrebbe prediligere un raccolto basso. Idem per chi vuole addolcire una forma squadrata. In questo caso, è consigliabile anche lasciar cadere qualche ciocca.

Via libera alla coda alta, invece, per chi ha il viso ovale o rotondo, mentre chi ha il viso a cuore può optare per una acconciatura a mezza altezza.

