La natura ci offre moltissimi ingredienti per cucinare i nostri piatti. Ovunque viviamo non abbiamo che l’imbarazzo della scelta sul cibo di cui possiamo nutrirci. Poi con la globalizzazione ogni anno arrivano sul mercato cibi di cui ignoravamo l’esistenza, basti pensare all’avocado, da noi sconosciuto fino a 20 anni fa.

Ma oggi vogliamo parlare di ingredienti molto semplici che però sono spesso scartati nonostante nascondano un potenziale gastronomico incredibile.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Oggi vogliamo spiegare di questo che in molti pensano erroneamente che si tratti di una parte di scarto del pollo ma in realtà è un ingrediente usato dai migliori chef.

Un ingrediente segreto

Se siamo cuochi esperti forse pensiamo di conoscere tutti gli ingredienti che sono utilizzabili in cucina. Invece probabilmente ci sbagliamo, in quanto le conoscenze culinarie sono in continua espansione.

Anche i cuochi più esperti sulle preparazioni del pollo forse non sanno che a volte il pollo nasconde dentro di sé un segreto incredibile.

Non è raro infatti trovare dentro le viscere del pollo le uova immature o uova embrionali, che altro non sono che le uova in formazione. Queste non hanno ancora sviluppato il guscio duro e hanno una consistenza gelatinosa e un colore giallo intenso.

In molti pensano erroneamente che si tratti di una parte di scarto del pollo, ma in realtà è un ingrediente usato dai migliori chef stellati

Queste uova venivano usate tradizionalmente nella cucina popolare, dentro alle minestre o come guarnizione, sempre all’insegna del “non si butta via niente”. Poi negli ultimi anni c’è stata una riscoperta di queste uova che hanno goduto di particolare successo tra gli chef dell’alta cucina.

L’italiano Massimo Bottura le usa assieme e nella pasta sfoglia per le tagliatelle.

Se ci capita di trovare queste particolari uova nelle viscere del pollo ora sappiamo che non dobbiamo buttarle via ma possiamo valorizzarle nelle nostre ricette, ricordando che si tratta di un ingrediente prelibato servito nei migliori ristoranti stellati.

Approfondimento

In questo articolo abbiamo parlato di altre uova prelibate quanto preziose, amate dall’alta cucina.