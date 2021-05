Su WhatsApp si porta avanti ogni tipo di conversazione. Innanzitutto quelle con gli amici, con la famiglia, e con le persone con cui si ha più confidenza. Ma ormai già da qualche anno questa applicazione è anche diventata a tutti gli effetti una piattaforma usata dalle aziende per comunicare con i propri dipendenti. Dai dottori per parlare con i pazienti, e così via. Ecco dunque che, ora più che mai, rappresenta un tesoro di informazioni di cui dobbiamo avere cura. Per questo vedremo tra poco come scoprire se qualcuno ci spia su WhatsApp a nostra insaputa grazie a questo velocissimo controllo.

Senza mai scoprirlo

Proviamo ad immaginare che in questo momento qualcuno ci dicesse che, per gli scorsi tre mesi, una o più persone hanno visto e letto tutte le conversazioni che abbiamo avuto su WhatsApp. Anche se non ci prendesse un colpo, e sarebbe difficile, di certo rimarremmo del tutto sconvolti da questa cosa. Eppure, ahimè, è totalmente possibile. E se non facciamo questa operazione che spiegheremo nel prossimo paragrafo, potremmo non accorgercene mai. Infatti ecco come scoprire se qualcuno ci spia su WhatsApp a nostra insaputa grazie a questo velocissimo controllo.

Uno sguardo al profilo

Come sappiamo è possibile usare WhatsApp anche da altri dispositivi, come ad esempio il computer o il tablet. Tramite la funzione WhatsApp web, a cui si accede scannerizzando un QR Code. Nel caso lo avessimo fatto almeno una volta, soprattutto se in dispositivi che non erano nostri, consigliamo vivamente di fare ciò che segue. Altrimenti, a nostra insaputa, potrebbero esserci diverse persone con pieno accesso alle nostre chat. Dunque apriamo l’applicazione e andiamo su impostazioni. A questo punto cerchiamo la voce relativa a WhatsApp web, e clicchiamoci sopra. Una volta aperta comparirà una lista.

Questa ci dirà tutti i dispositivi a cui ci siamo collegati in passato o che sono collegati al momento. Inoltre avremo la possibilità di controllare l’ultimo accesso, ovvero l’ultima volta che il dispositivo ha utilizzato il nostro account. Per quanto non lo auguriamo a nessuno, potemmo scoprire che un nostro conoscente, o peggio ancora uno sconosciuto, abbia continuato ad osservarci dal momento in cui abbiamo utilizzato un suo dispositivo per utilizzare WhatsApp web. Si tratta di un piccolo check ma che, come possiamo vedere, si rivela assolutamente necessario. Ecco dunque come scoprire se qualcuno ci spia su WhatsApp a nostra insaputa grazie a questo velocissimo controllo.