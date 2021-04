Noi di ProiezionidiBorsa sosteniamo che il consumatore debba essere sempre informato per evitare truffe. Come abbiamo spiegato in questo articolo è necessario essere informati in modo da non farsi imbrogliare dalle pubblicità o dalle bufale.

Quando siamo al banco dei salumi al supermercato o dal macellaio siamo spesso molto indecisi su cosa scegliere. La varietà di prezzi e di qualità potrebbe confonderci e potremmo finire con l’acquistare o un prodotto di scarsa qualità o un prodotto molto caro.

Quale prosciutto crudo scegliere? Il più economico o il migliore, il più stagionato o quello aromatizzato?

Oggi vedremo insieme come scegliere a colpo sicuro quale prosciutto comprare al supermercato grazie ai segreti degli esperti.

Cosa bisogna sapere prima di comprare

Il gusto del prosciutto è dovuto sia dalla lavorazione che dalla qualità della carne che dall’alimentazione che hanno avuto i suini. Per questo è bene conoscere l’origine del prodotto e le specifiche nutrizionali.

Se vogliamo un prosciutto crudo di qualità e gusto dobbiamo verificare sempre che la stagionatura sia superiore ai 12 mesi, preferendo quelli più invecchiati. Più il prosciutto è invecchiato più il suo gusto sarà intenso e aromatico. Se vogliamo un prosciutto buonissimo, dunque, dobbiamo sempre preferire quelli stagionati dai 24 ai 30 mesi.

Poi dobbiamo ricordare che il prosciutto è un alimento naturalmente grasso e che quindi del grasso deve essere presente e visibile nella parte esterna della coscia. Il colore del grasso deve essere bianco e mai giallognolo.

Se siamo indecisi se scegliere il prosciutto già affettato e venduto nelle vaschette trasparenti possiamo confrontare il prezzo. Quello già affettato solitamente ha un prezzo più alto perché i costi di imballaggio sono ingenti.

Si tratta di un prodotto con meno scarto, ma anche più caro quindi dovremo valutare l’acquisto del salume affettato sul momento, soprattutto se non vogliamo perdere il gusto e l’aroma.

Ora sappiamo molte più cose sul prosciutto crudo e così sapremo districarci tra l’offerta e le promozioni del supermercato.

Grazie a questi consigli potremo scegliere un prodotto di qualità e di gusto senza dimenticare l’attenzione al portafoglio.