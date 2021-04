Stirare, si sa, è una mansione domestica che non piace proprio a nessuno. Ci toglie tempo prezioso, ed è un’attività stancante e monotona. Molti infatti la rimandano a sera o a fine weekend, quando abbiamo qualche ora buca da poter, o meglio, dover dedicare allo stiro.

Abbiamo già tante volte trattato il tema bucato, infatti la nostra rubrica Casa e Giardino è ricca di consigli pratici per risolvere molti dei problemi legati ad esso. Ad esempio, per scoprire come rendere il nostro bucato profumato è possibile cliccare qui.

Ma stirare non ci ruberà più del tempo prezioso con questo metodo fai da te che sta spopolando e che lascerà tutti a bocca aperta.

Come fare

Un passaggio fondamentale a cui possono ricorrere tutti è stendere accuratamente il bucato.

Ma sembra che ci sia una tecnica molto più efficace che renderà il nostro bucato come appena stirato. L’unico vincolo è dover possedere un’asciugatrice.

La prima cosa fondamentale da fare è controllare l’etichetta dei nostri panni per vedere se possono essere inseriti in asciugatrice.

Una volta assicurati di ciò, il passaggio chiave sarà quello di mettere all’interno dell’elettrodomestico 3 cubetti di ghiaccio, evitare di mettere troppi cubetti.

A questo punto basterà avviare il programma con la temperatura più alta e farlo continuare per almeno 15 minuti.

Spegnere e tirare fuori il bucato che sarà privo di pieghe e perfettamente stirato, pronto per essere indossato.

Come funziona questo metodo?

Questa tecnica sembrerebbe essere così efficace in quanto l’introduzione di ghiaccio nell’asciugatrice creerà una camera di vapore utile per stirare le pieghe

Un’alternativa ai cubetti di ghiaccio è quella di inserire all’interno dell’elettrodomestico un calzino umido, che ci darà lo stesso risultato anti piega del ghiaccio.

Affinché questa operazione di stiraggio avvenga correttamente è però necessario evitare di riempire troppo l’asciugatrice, altrimenti non riuscirà a crearsi la camera di vapore e non riusciremo a stirare il nostro bucato.

