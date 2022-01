Nel precedente report facevamo notare come dopo una discesa del 40% per il titolo GVS poteva essere arrivato il momento della riscossa. Purtroppo il rialzo ha avuto vita breve ed è scattata una nuova fase ribassista che, però, non sta facendo troppo male. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 9,841 euro – 11,30 euro.

Quindi, la discesa è intrappolata tra due livelli che se rotti in chiusura settimanale darebbero una forte direzionalità al titolo GVS.

Una partenza al rialzo aprirebbe le porte al raggiungimento dei massimi storici in area 17 euro per un potenziale apprezzamento di oltre il 60% rispetto ai livelli attuali. Qualora si dovesse andare al ribasso il I obiettivo di prezzo si trova in rea 7,48 euro. Sulla tenuta di questo livello, poi, si decideranno le sorti del titolo. La rottura di questo supporto, infatti, aprirebbe le porte a una continuazione del ribasso fino al II obiettivo di prezzo in area 1,3 euro. In questo caso le azioni GVS potrebbero andare incontro a un ulteriore ribasso di oltre l’80%.

La valutazione del titolo GVS

Le indicazioni che arrivano dai diversi metodi disponibili per valutare un titolo sono tra di loro abbastanza contraddittorie. Da una parte, infatti, il titolo risulta essere sopravvalutato. Ad esempio, il valore dell’azienda in proporzione al fatturato della società, valutato a 5.3 volte le vendite societarie, è relativamente elevato. Inoltre, le prospettive di evoluzione del fatturato per i prossimi anni sono state riviste al ribasso negli ultimi quattro mesi.

Dall’altro, però, al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti, i margini dell’azienda risultano particolarmente elevati. Inoltre, l’azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il giudizio è accumulare con una sottovalutazione di circa il 30%.

Vista la situazione, quindi, bisogna essere prudenti e seguire con molta attenzione i segnali che arrivano dall’analisi grafica.

Il titolo GVS (MILGVS) ha chiuso la seduta del 29 ottobre a quota 12,85 euro in ribasso del 4,18% rispetto alla seduta precedente.

