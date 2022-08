Per molti questa è la settimana della partenza verso le agognate vacanze. Qualcuno è già comodo in spiaggia, ma la gran parte dovrà aspettare ancora qualche giorno. Gli ultimi preparativi, le valigie da completare, tutto l’occorrente per rendere proficue le prossime settimane, nella speranza che siano anche speciali.

In fondo, si spera sempre, prima di partire, che le prossime possano essere le vacanze più belle, quelle indimenticabili, da vivere tutto d’un fiato. Poi, magari, spesso non è così, ma l’importante è che ci lascino comunque un bel ricordo e che servano per ritemprarci.

La forma fisica è la cosa su cui molti hanno lavorato da diverse settimane. Per presentarsi all’appuntamento spiaggia nel modo migliore possibile. Donne e uomini, su questo, vanno di pari passo. Anzi, forse negli ultimi anni sono più i secondi a curare maggiormente questo aspetto, per rientrare in costumi minimal che esaltino glutei e cosce. Oltre ai soliti addominali.

Come sapere, però, se il peso è giusto o se si è sopra a quello che dovrebbe essere lo standard? Esiste un parametro in particolare che può farci capire in che direzione stiamo andando?

La risposta a queste due domande è univoca. Si chiama indice di massa corporea, sintetizzato e tradotto in BMI, Body Mass Index. Un acronimo facilmente intuibile anche da chi mastica poco l’inglese.

Come sapere se si è in sovrappeso e quale sarebbe il valore da abbassare

Un calcolo piuttosto semplice da fare, avendo a disposizione due parametri. Bastano una bilancia e un metro. Infatti, il peso e l’altezza saranno sufficienti per calcolarlo. Dopodiché è chiaro che il dato che ne scaturirà dovrà essere analizzato in maniera più accurata per intervenire con una dieta. In questo caso, si consiglia sempre il parere di uno specialista del settore.

Invece, l’indice lo possiamo calcolare facilmente anche a casa. Sarà sufficiente prendere il nostro peso e dividerlo per la nostra altezza al quadrato. In pratica, se misuriamo 180 cm, dovremo fare 180 x 180 e il risultato ottenuto dovrà essere il divisore del nostro dividendo in kg. Quindi, se pesassimo 80 kg, l’operazione completa sarebbe 80/1,8 al quadrato.

Fatta questa, andiamo a vedere il risultato. Solitamente ci sono 5 classi di peso. Si va da un dato inferiore ai 16,5 che evidenzia un preoccupante sottopeso, fino a quello oltre il 30 che, al contrario, indica obesità. Poi, ci sono quelli centrali, quindi tra il 16,5 e il 18,4 sottopeso da tenere sotto controllo. Da 18,5 a 24,9 normopeso, anche se l’ideale sarebbe stare sotto il 22.

Il BMI è indicativo del nostro stato di forma

Tra il 24,9 e il 30 si è in sovrappeso. Generalmente dal 28 in poi ci si dovrebbe iniziare a preoccupare. Un semplice numero, quindi, che può indicare quello che è il nostro stato di forma. Poi, chiaramente ci sono altri parametri da controllare. Teniamo sempre presente che se volessimo farci un po’ di muscoli, anche questi pesano. Insomma, il BMI è importante, ma non è tutto.

Abbiamo visto, quindi, come sapere se si è in sovrappeso e su quale valore andare ad agire. Con esercizi per diverse parti del corpo, da fare ovunque, compresa la spiaggia. Dove possiamo decidere anche di optare tra corsa e camminata veloce, eseguita, però, nella maniera corretta.

Lettura consigliata

Per mantenere il corpo in forma è questo lo sport da fare in spiaggia