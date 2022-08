Le ciliegie sono uno squisito frutto estivo, che tanto piace sia ai più grandi che ai bambini. Sono sfiziose e invitanti da mangiare, per la loro caratteristica forma tonda e il coloro colore rosso intenso. E poi sono buonissime grazie al loro sapore dolce, tanto che una tira l’altra.

Tutti dovremmo metterle nel nostro carrello durante l’estate, per godere al massimo della loro presenza prima che finiscano. Oltre a mangiarle al naturale, possiamo sbizzarrirci e utilizzarle in tanti modi diversi, per preparare torte, crostate, ma anche dei contorni agrodolci per i nostri secondi piatti.

Forse non tutti sanno, poi, che le ciliegie vantano tantissimi benefici e proprietà estremamente interessanti. Il primo aspetto sicuramente positivo è che sono davvero ricche di sali minerali. Ferro, calcio, fosforo e magnesio sono tra quelli più presenti, importanti per la salute e per il nostro benessere.

Il minerale presente in maggior quantità, però, è il potassio. Questo sarebbe coinvolto in tantissime funzioni biologiche, in particolare il controllo della pressione e del battito cardiaco.

Scopriamo tutte le altre proprietà benefiche delle ciliegie e mangiamo con più consapevolezza questi buonissimi frutti di stagione.

Oltre che alla pressione sanguigna, ecco a cosa farebbero bene le ciliegie

La maggior parte delle persone che acquista le ciliegie lo fa per il loro sapore dolce e morbido. L’aspetto meno noto, però, è che le ciliegie avrebbero tantissime proprietà benefiche per l’organismo, di cui parleremo a breve.

Questi frutti aiuterebbero a difenderci dall’azione dannosa dei radicali liberi. Inoltre, farebbero bene a chi soffre di dolori cronici, come, ad esempio, i classici traumi da attività fisica. Questo grazie alle loro proprietà antiossidanti, di cui sono ricchi anche altri tipi di verdure che valgono oro.

Ne parla il sito di Humanitas, il quale sottolinea che le ciliegie avrebbero anche proprietà antinfiammatorie. Per questo, oltre che alla pressione sanguigna, aiuterebbero anche il benessere del sistema cardiaco. Non risultano, invece, particolari controindicazioni note derivanti dal consumo di questi frutti.

Come fare gli spiedini

Molte persone amano mangiare le ciliegie sciroppate, sotto spirito o all’interno di dolci e torte. Noi, però, vogliamo creare una ricetta originale e inaspettata, ovvero quella degli spiedini di ciliegie in agrodolce.

Per farlo, dovremo prendere 15 bocconcini di mozzarella, 15 olive grandi denocciolate, 15 ciliegie, qualche cubetto di prosciutto cotto e del basilico fresco.

A questo punto, non dovremo fare altro che sistemare gli ingredienti l’uno dopo l’altro sugli stecchini in legno. Inseriremo in fila su uno stecchino una mozzarella, un cubetto di cotto, un’oliva, una foglia di basilico e una ciliegia denocciolata.

Per snocciolare le ciliegie senza romperle, basterà premere verso il centro del frutto con un bastoncino. In questo modo il nocciolo fuoriuscirà e la ciliegia sarà rimasta intatta. Questi buonissimi spiedini saranno un ottimo aperitivo fresco e alternativo per queste giornate soleggiate.

