A chi piacciono la pasta ripiena e i gusti particolari rimarrà senza dubbio contento di questa ricetta. Spesso, combinare gusti amari e dolci non è facile come sembra. Presentiamo allora dei ravioli con funghi, in salsa di erbe e di ortica.

Forse non tutti sanno che l’ortica è nota per le sue proprietà diuretiche e antinfiammatorie. Contiene, infatti, sali minerali e preziose vitamine. Possiamo farci consigliare da qualche specialista come utilizzarla per proteggerci da infezioni e per rigenerare l’organismo. In questo modo saremo sicuri di evitare spiacevoli controindicazioni.

Come preparare dei deliziosi ravioli d’autunno con funghi e foglie d’ortica

Vediamo, quindi, quali sono gli ingredienti per preparare questa squisitezza.

Per la pasta

250 g di farina;

2 tuorli;

½ bicchiere d’acqua;

sale.

Per il ripieno

250 gr di finferli;

250 gr di porcini;

uno scalogno;

2 cucchiai d’olio extravergine d’oliva;

sale e pepe.

Per la salsa

25 g di cerfoglio;

25 g di prezzemolo;

60 g di foglie di ortica giovane;

aceto balsamico.

Procedimento

Prepariamo la pasta e lasciamola riposare al fresco per un’ora circa, nel frattempo prepariamo il ripieno. Puliamo accuratamente i funghi e tritiamoli non troppo finemente. Quindi, scaldiamo un cucchiaio d’olio in una padella e gettiamoci tutti i funghi.

Facciamo cuocere a fuoco medio finché tutta l’acqua resa dai funghi sarà evaporata.

Scaldiamo un cucchiaio d’acqua in un’altra padella e facciamoci soffriggere lo scalogno sminuzzato. Insaporire i funghi in questo soffritto, saliamo, pepiamo e spegniamo la fiamma. Tiriamo due sfoglie di pasta, di cui una più sottile dell’altra. Dopo di che, sistemiamo la sfoglia più spessa su un piano di lavoro infarinato e poniamoci dei mucchietti di ripieno.

Inumidiamo leggermente la pasta intorno al ripieno e mettiamoci la sfoglia più sottile. Premiamo bene intorno al ripieno e ritagliamo i ravioli. Ora, riponiamoli su uno strofinaccio infarinato, procediamo nello stesso modo fino a esaurimento del ripieno.

Per la salsa

Lessiamo in acqua salata per circa 5 minuti le erbe. Scoliamole e mettiamole nel frullatore con un po’ della loro acqua di cottura. Frulliamo il tutto, insaporendo con poco aceto balsamico.

Infine, cuociamo i ravioli in abbondante acqua salata e serviamoli con la salsa. Ecco, dunque, come preparare dei deliziosi ravioli d’autunno con funghi e foglie d’ortica. Potete realizzare un impiattamento che collochi al centro dei ravioli dei pomodorini freschi tagliati a pezzettini. Il risultato, quindi, tra il bianco della pasta, il rosso dei pomodori e il verde dell’ortica, sarà quasi simile alla nostra bandiera tricolore!

