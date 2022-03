Sono sempre di più gli italiani che portano in vacanza il proprio cagnolino. Soprattutto le coppie giovani, con dei bambini, che non vogliono rinunciare alla compagnia del quadrupede nemmeno sotto l’ombrellone. Ovviamente sono di più le famiglie che scelgono questo tipo di vacanza quando l’amico peloso non è di taglia gigantesca. È più facile, infatti trovare delle strutture e delle spiagge attrezzate per cagnetti di piccola e media taglia, piuttosto che girare con un Rottweiler o un Terranova. Ma nonostante le difficoltà degli ultimi anni, hotel e spiagge attrezzati anche per ospitare cani più grandi sono sempre più numerosi. Vediamo di dare qualche prezioso suggerimento ai nostri Lettori, già alla ricerca di una meta del genere.

La Liguria si conferma fra le mete più ospitali per i nostri quattro zampe

C’è ancora una volta la Liguria tra le mete preferite dei turisti italiani che girano col cane. Nello specifico ci riferiamo alla bellissima Albissola Marina. Siamo in provincia di Savona e qui c’è la prima spiaggia italiana che ha avuto il coraggio di ospitare cani. Piace tantissimo ai turisti la possibilità di lanciarsi in acqua e fare i tuffi coi padroni. Ma non solo, perché per gli amici più scattanti, ecco l’area “agility” per sgranchire le zampette. Ancora la possibilità di frequentare corsi di nuoto e salvataggio assieme agli amici che fanno bau. Questa meta è ormai talmente apprezzata da avere importanti sponsor del settore alimentazione per cani che organizzano anche piacevoli concorsi.

Ecco quali sono state le 3 spiagge 2021 più apprezzate dagli italiani che hanno viaggiato assieme al proprio cane tra qualità e risparmio

Dalla Liguria alla sponda opposta, cioè il Veneto, con la spiaggia di Bibione. Qui addirittura i nostri amici pelosi potranno assicurarsi una sdraio tutta loro, con ciotola d’acqua fresca sempre pronta. Senza contare la bellezza di potersi bagnare continuamente in docce alla loro altezza. Anche qui, istruttori competenti e simpatici per dei minuti tra percorsi di agilità e divertimento. Ma quello che i turisti hanno sottolineato è il chiosco dei gelati con ingredienti fatti solo per i nostri amici.

Un salto in Toscana

Ecco quali sono state le 3 spiagge 2021 più apprezzate dagli italiani, terminando il nostro tour in Toscana. Siamo a San Vincenzo, in provincia di Livorno. Qui c’è la doppia possibilità di scelta tra la spiaggia libera e quella attrezzata per i cagnolini. Addirittura, presente una tessera per usufruire di alcune attività e tante promozioni per gli amici scodinzolanti. In zona, poi, ampia scelta di agriturismi dotati di zone verdi per ospitare tutta la famiglia al completo.

