Buttare gli oggetti che non utilizziamo più è un ottimo modo per tenere la casa in ordine. Nonostante ciò, alcuni oggetti possono trovare nuova vita permettendoci di risparmiare molti soldi.

Ad esempio, resteremo di stucco nello scoprire in quanti incredibili modi possiamo riutilizzare il pallet per arredare la nostra casa e il giardino.

I barattoli di vetro che abbiamo in casa li usiamo per contenere deliziose marmellate e conserve. Da oggi non butteremo più i barattoli di vetro dopo avere scoperto 6 incredibili modi per riutilizzarli. Infatti, se pensiamo di buttarli una volta vuoti e puliti stiamo facendo un grosso errore.

Il riciclo creativo permette di realizzare cose straordinarie con oggetti di scarto. Oggi vedremo come poter utilizzare i barattoli di vetro in molti modi diversi.

Basta soltanto un po’ di creatività e un pizzico di fantasia per trasformare questi semplici oggetti in fantastici complementi d’arredo.

Quando organizziamo feste con gli amici e gli invitati sono molti, dobbiamo tenere al sicuro i servizi di ceramica e porcellana.

Per farlo possiamo utilizzare i barattoli di vetro come bicchieri da drink. In questo modo daremo un tocco di originalità alla festa.

In più, possiamo praticare un foro nel tappo ed infilare una cannuccia colorata per servire deliziosi succhi e bevande alla frutta.

Portaposate

I barattoli di vetro possono contenere le nostre posate. Una volta rimosso il tappo possiamo ottenere dei comodi e pratici portaposate.

Per renderli ancora più originali, usiamo un pezzetto di spago da appendere attorno al collo del barattolo. A questo possiamo aggiungere delle simpatiche etichette di cartone decorative.

Fiori o spezie

Non buttiamo via i barattoli di vetro, perché possiamo riempirli di fiori freschi o secchi. Creiamo delle composizioni da tenere su mobili, davanzali oppure in un vano scala per abbellire l’ambiente.

In alternativa, possiamo riempire questi vasetti di spezie ed erbe fresche. Creiamo delle simpatiche e colorate etichette da incollare sui barattoli con i nomi delle nostre spezie. Questa soluzione conferirà un tocco country ma chic nelle nostre cucine.

Porta accessori per il trucco

Abbiamo visto come riutilizzare i barattoli in vetro in cucina. Probabilmente non ci abbiamo mai pensato ma i barattoli di vetro possono diventare dei pratici contenitori per gli oggetti del bagno.

Le donne possiedono moltissimi utensili da trucco come pennelli e matite. Allora ecco che i barattoli li possono contenere in modo semplice ed ordinato.

Punti luce

Possiamo rendere caratteristici ed accoglienti i nostri ambienti esterni realizzando dei pratici portacandele con i barattoli in vetro.

Rimuoviamo il tappo dal barattolo e mettiamo al suo interno delle piccole candele. Usiamo dei fili in rame o in alluminio per appendere i nuovi punti luce. In questo modo giardini e terrazzi acquisteranno un aspetto un po’ magico e rustico.