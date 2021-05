Riciclare la plastica è un problema sempre più complesso e con il quale ci dobbiamo confrontare ogni giorno. Quello che non tutti sanno è che questo materiale è molto versatile e con esso si possono realizzare diverse cose. Dunque, perché non realizzare delle decorazioni in stile rustico con questi oggetti? Infatti, è incredibile che cosa possiamo realizzare con delle semplici cassette di plastica regalandogli una seconda vita.

Comodini

Non solo decorazioni, ma anche complementi d’arredo. Tutto quello che ci servirà per realizzare questo oggetto sono: una cassetta di plastica, stoffa e corda di juta, colla a caldo e un tubo in plastica rigida. Per cominciare, sistemiamo la cassetta di plastica su una superficie orizzontale stabile sulla quale potremo lavorare comodamente. Dopo aver misurato la base interna della nostra cassetta, ritagliamo un rettangolo di stoffa di juta da mettere all’interno della cassetta. Con la colla a caldo lo attacchiamo alla base della cassetta. Ricaviamo altra stoffa di juta e foderiamo anche le pareti interne. Con la corda di juta, invece, ricopriamo la superficie esterna della cassetta e la fissiamo con la colla a caldo.

Tagliamo in 4 parti uguali il tubo in plastica rigida in modo da ricavare i piedi del comodino. Li incolliamo alla base della cassetta e li rivestiamo con la corda di juta. Ed ecco che in questo modo avremo ricavato il nostro comodino. È incredibile che cosa possiamo realizzare con delle semplici cassette di plastica regalandogli una seconda vita: ma non è tutto.

Mobile contenitore

Il mobile contenitore è un oggetto molto utile che può aiutarci a tenere la casa in ordine. Se vogliamo darci al riciclo creativo, possiamo farlo partendo da una semplice cassetta di plastica. Ci serviranno ovviamente una cassetta di plastica, della colla a caldo, corda e stoffa in juta. Inoltre, dovremo procurarci forbici, cartone, 4 rotelline, una cerniera a molla pieghevole, viti e cacciavite. Poggiamo la cassetta al contrario su un piano di lavoro stabile. Ricaviamo un rettangolo di cartone della larghezza della base esterna della cassetta e incolliamolo con la colla a caldo.

Adesso giochiamo con la corda di juta e facciamo partire dalla base delle strisce di corda che andranno a ricoprire tutti i lati e le fissiamo con la colla. Se vogliamo creare un effetto più carino, alterniamo strisce orizzontali e verticali. Rivestiamo la parte interna della cassetta con la stoffa di juta e fissiamo le viti con il cacciavite alla base per montare le ruote. Ci manca solo più il coperchio: per farlo, ritagliamo un cartone della misura adatta. Lo ricopriamo all’esterno con la corda di juta e all’interno con la stoffa. Incolliamo le cerniere a molla all’interno unendo la cassetta al coperchio e lo fissiamo con le viti.

