Quando si decide di viaggiare in aereo, che sia per qualche giorno o per un periodo più lungo, inizia praticamente da subito la psicosi del bagaglio. Ovvero, cosa mettere in valigia. Per chi sceglie le compagnie low cost, il problema è ancora più importante. Queste, infatti, negli ultimi anni sono andate a ridurre la capienza del bagaglio, quasi a invitare i passeggeri a imbarcarlo, con un costo decisamente superiore. Capita spesso che il relativo basso prezzo del biglietto possa essere compensato da quello del bagaglio. Se si vuole stare fuori per più di un weekend, il problema si pone quasi sempre. Soprattutto per le donne, abituate, storicamente, a risentire della fobia da valigia molto più degli uomini.

Certo, loro hanno sempre goduto del vantaggio di avere la borsa, ma, ultimamente, anche questo espediente sta scomparendo. Le compagnie aeree sono molto più rigide e “aggirare”, lecitamente, le loro regole è sempre più complicato. Bisogna quindi diventare degli architetti o degli ingegneri per pensare a come far stare tutto nelle dimensioni consentite. Soprattutto quando si tratta di più di un weekend fuori porta, magari per visitare una piccola capitale europea.

Andiamo a vedere alcuni piccoli trucchi su come risparmiare sull’acquisto di un biglietto aereo, cercando di fare un bagaglio completo e riducendo al minimo l’ingombro. Tenendo anche conto che potremmo voler acquistare dei souvenir al ritorno.

Iniziamo con lo spazio dedicato alla cosmesi. Dipende ovviamente dalla scelta dell’alloggio. Se decidiamo per un B&B o per un piccolo hotel, dovremmo farci bastare quello che ci metteranno a disposizione. Di conseguenza, oltre a spazzolino e dentifricio da viaggio, possiamo limitare al minimo gli oggetti da portare.

Come risparmiare sull’acquisto di un biglietto aereo facendo un bagaglio essenziale ma completo, per un viaggio molto più economico

Potremmo optare per una saponetta di Marsiglia, ottima sia per l’igiene personale che per, eventualmente, fare un piccolo bucato. A patto che sia quello vero, da riconoscere per alcune caratteristiche. Per i profumi si può emendare con dei vaporizzatori da viaggio ricaricabili, ottimi anche da tenere in borsa nel quotidiano.

Passiamo ora al secondo tasto dolente: i vestiti. Se andremo verso il caldo, il fatto di indossarne meno ci risolverà una parte del problema. Se, invece, andassimo verso il freddo, allora dovremmo industriarci di più. Per prima cosa dobbiamo pensare che stiamo andando in viaggio e non a una sfilata di moda. Di conseguenza, comodità e utilità sono i due sostantivi con cui dovremo confrontarci. Se pensiamo di fare una rivoluzione nel guardaroba, possiamo portare quei vestiti che vogliamo eliminare. In questo modo, lo faremo al termine del viaggio. Magari sostituendoli con dei nuovi comprati in loco a minor prezzo e già confezionati, in modo da ridurre gli spazi. Altrimenti, bisogna armarsi di ferro da stiro prima di partire e stirarli in maniera che non occupino più spazio del necessario.

Infine, è sempre meglio optare per la microfibra per salviette, accappatoi, teli bagno o simili. Non occupa lo stesso spazio della spugna, è più leggera e si asciuga molto più in fretta.

Ecco come risparmiare sull’acquisto di un biglietto aereo con dei piccoli trucchi su come viaggiare in economia con un bagaglio limitato al minimo. Per i periodi più corti è indubbiamente più semplice, per quelli più lunghi meno, ma non è comunque impossibile.

Lettura consigliata

Per un bel viaggio senza spendere troppo ecco 5 destinazioni low cost in giro per l’Europa assolutamente da non perdere