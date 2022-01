In tempi di Covid programmare un viaggio non è sempre facile come un paio di anni fa. Prima di partire, oltre a scegliere la meta, bisogna capire che tipo di regole sanitarie sono vigenti nel Paese in cui vogliamo recarci. Ciò che però rimane intatto è la voglia di conoscere, di godersi le bellezze che ogni luogo può offrire a chi lo visita. Ci sono città magiche che non è possibile non visitare. Con la facilità di muoversi e l’ampia varietà di scelta presente al giorno d’oggi, sarebbe davvero un peccato non farlo.

Partiamo allora dall’Ungheria, che spicca ovviamente per la sua capitale. Una delle più belle del Mondo, senza ombra di dubbio. Con il palazzo del Parlamento che da solo varrebbe la visita. Tuttavia, da Budapest si può partire per conoscere altre attrazioni, anche più economiche. Per chi ama la natura, a un’ora dalla capitale, ecco il lago Balaton, detto il mare di Ungheria. Qui si potranno incontrare paesaggi incantevoli nei villaggi intorno alle rive, ma anche tanto divertimento per i più giovani. Poi, merita una visita la piccola cittadina di Holloko, che è patrimonio mondiale dell’Unesco. Qui si respira ancora l’aria di un’epoca che non c’è più.

Dall’Ungheria alla Bulgaria il passaggio è breve. La capitale, Sofia, è ancora più low cost di Budapest. Meno affascinante, ma con alcune attrazioni davvero speciali. Come la cattedrale di Saint Alexander Nevskij, una delle chiese ortodosse più grandi del Mondo, con affreschi di grande valore artistico. Non solo la città, però, volendo si può assaggiare la neve, in questo periodo, a solo mezz’ora di strada, salendo sul monte Vitosha.

Per un bel viaggio senza spendere troppo ecco 5 destinazioni low cost in giro per l’Europa assolutamente da non perdere

Passiamo alla Polonia, con il distretto intorno a Cracovia. Altra città meravigliosa, spesso paragonata a Firenze per lo stile artistico ed architettonico del suo centro, che ricalca quello del capoluogo toscano. La piazza del Mercato è assolutamente da visitare, così come la cattedrale di Santa Maria Vergine. Nei dintorni assolutamente da non perdere la miniera di sale di Wieliczka. 3,5 chilometri di cunicoli da percorrere a più di 100 metri sotto terra.

Meta turistica low cost per eccellenza è l’Albania, con la caotica Tirana, che merita davvero una visita. Non tanto per i monumenti, ma per respirare tutta la sua gioventù e l’aria nuova che si respira dopo la dittatura. Se poi vogliamo vedere persone che circolano liberamente a piedi in autostrada, allora dobbiamo fare in macchina la tratta di 25 km che la collega a Durazzo. Qui inizia un tratto di costa davvero formidabile, ma vedere persone che attraversano le corsie dell’autostrada a piedi, scavalcando i guard rail è davvero qualcosa di unico.

Per un bel viaggio senza spendere troppo chiudiamo con la Grecia, meta turistica per eccellenza in estate, ma ottima da visitare durante tutto l’anno. Anzi, proprio in questo periodo si potrà farlo nella maniera migliore. Prezzi bassi e clima mite invoglieranno a vedere sicuramente l’Acropoli, ma Atene non è solo il Partenone. Il mercatino delle pulci di Monastiraki merita una visita, per trovare qualche souvenir particolare. Così come la salita in funicolare fino ai 272 metri della collina di Licabetto, dove poter godere di una vista mozzafiato.