Il calamaro è un prodotto di pesce molto apprezzato per il suo gusto indiscutibile e per la sua versatilità. I calamari infatti si prestano in modo egregio a molte preparazioni, dagli antipasti ai primi fino ai secondi. Questo spettacolare mollusco viene spesso impiegato, ad esempio, per le cotture in umido in accompagnamento al pomodoro e servito come secondo. Mentre se cercassimo spunti per un primo piatto delizioso avevamo fornito la ricetta per un ragù di calamari davvero sbalorditivo.

Oggi, invece, presenteremo una ricetta di calamari ripieni ma diversi dal solito, tant’è che non si sono mai visti calamari ripieni così buoni.

Originale e semplici, questo piatto è l’ideale per chi vuole fare bella figura con gli invitati.

Ingredienti e preparazione

Quello che ci servirà per preparare questo delizioso piatto è:

calamari;

speck;

mollica di pane;

scamorza;

senape in grani;

piselli;

vino bianco;

olio;

menta.

Dopo aver pulito i calamari la prima cosa che dovremo fare sarà quella di separare la testa dai tentacoli. Affettiamo finemente i tentacoli e saltiamoli rapidamente in padella per poi sfumare con del vino bianco. A questo punto siamo pronti per la golosa farcitura del calamaro.

Uniamo i tentacoli tritati a della mollica di pane, strisce di speck ed un cucchiaino di senape in grani. Qualcuno potrebbe storcere il naso difronte all’abbinamento carne e pesce, ma come abbiamo illustrato più volte, può dare grandi soddisfazioni. Aggiungiamo anche dell’olio d’oliva e mescoliamo facendo in modo che la farcitura diventi umida e saporita. Giunti qui, possiamo farcire il calamaro.

Mai visti calamari ripieni così buoni da cucinare a pranzo e cena per un secondo piatto di pesce indimenticabile

Con l’aiuto di un cucchiaio dovremo inserire la farcitura all’interno del calamaro per poi evitarne la fuoriuscita chiudendo con uno stuzzicadenti.

Una volta pronti i calamari teniamo momentaneamente da parte per dedicarci alla crema di piselli su cui li serviremo. Realizzarla è molto semplice e quello che dovremo fare sarà semplicemente sbollentare i piselli per poi frullarli con olio e sale. Prima di frullare aggiungeremo anche 2 foglie di menta per dare freschezza ed eleganza al piatto.

Non resta che cuocere i calamari in padella scottandoli bene da un lato e dell’altro per poi sfumare con del vino bianco. Copriamo e cuociamo 25 minuti per poi servire assieme alla crema di piselli.

