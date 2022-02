Risparmiare è diventata un’esigenza primaria. Il caro vita è ormai all’ordine del giorno. Senza parlare dello stratosferico aumento di gas ed elettricità che sta mettendo a dura prova tutti gli italiani, imprese e privati. Risparmiare è fondamentale per avere una certa sicurezza per il futuro. Ma serve anche per affrontare una spesa imprevista ed ingente come il dentista o una riparazione all’auto. Per risparmiare non c’è bisogno di fare grandi investimenti finanziari. In questo articolo andremo infatti a vedere come risparmiare in casa nella vita di tutti i giorni. Basta infatti avere solo qualche accortezza.

A volte buttiamo soldi senza pensarci. Non si tratta di migliaia di euro. Basta anche solo qualche spicciolo ogni giorno. Moltiplicando però tale cifra per tutti i giorni del mese, alla fine ci si rende conto di aver sperperato una bella cifretta. E, spesso, per cose davvero futili di cui avremmo potuto fare sicuramente a meno.

Come risparmiare soldi ogni giorno in casa, sulla spesa e in famiglia con 7 piccole astuzie a cui pochi pensano

Possiamo risparmiare in ogni momento della giornata. Iniziamo quindi proprio dalla mattina. Facciamo più spesso colazione a casa anziché al bar o in pasticceria. È sicuramente un modo per condividere il primo pasto della giornata con la famiglia ed ovviamente più economico. Considerando un prezzo medio di 2,50 euro per un cappuccino e una brioche, e limitandosi quindi ad una colazione basic, si tratterebbe di un risparmio di circa 75 euro al mese.

Sempre in tema pasti e famiglia, prima di andare a fare la spesa, sarebbe opportuno applicare questo metodo organizzativo che fa mangiare sano e risparmiare parecchi soldi. Frutta e verdura di stagione sono alimenti salutari che non dovrebbero mai mancare in tavola. Anziché comprarli solamente, coltiviamoli anche direttamente noi, in un orto ma anche in vaso su balconi e terrazze. Risparmieremo sulla spesa e la soddisfazione sarà davvero tanta.

Le occasioni speciali impongono sempre spese folli

Spesso, la nostra quotidianità viene interrotta da eventi particolari. Un matrimonio, un battesimo, una laurea… Non sempre fa piacere ricevere questi inviti perché implicano un esborso di soldi notevole. Per prima cosa, bisogna fare un regalo al festeggiato. Oltre a ciò, dobbiamo acquistare un abito elegante, adatto per l’occasione. A questo vanno poi abbinate scarpe e borse. Senza dimenticare l’acconciatura dal parrucchiere. Poiché gli abiti da cerimonia si usano solo in una determinata occasione e poi restano nell’armadio, è utile sapere che esistono apposite piattaforme per noleggiare vestiti, come ad esempio Dressyoucan, Drexcode e Frontrowtribe.

Per quanto riguarda trucco e parrucco, potremmo magari recarci in salone solo per le occasioni speciali. Ormai ci sono tantissimi prodotti che ci permettono di curare la nostra capigliatura anche da soli. Per creare morbide onde ai capelli, ad esempio, basta conoscere questo semplicissimo metodo. Possiamo fare anche la tinta a casa ogni tanto. A tal proposito, sarebbe altresì utile conoscere questo prezioso suggerimento a costo zero.

Un ultimo consiglio per gli elettrodomestici

Ed ancora, vediamo alcuni altri consigli su come risparmiare soldi ogni giorno nella nostra vista domestica. Tutti sappiamo bene che gli elettrodomestici, come lavatrice, asciugatrice e lavastoviglie, andrebbero usati a pieno carico. Ricordiamoci anche di effettuare una regolare manutenzione per mantenerli in buono stato. Chi ha contratti di luce che prevedono la tariffa bi-oraria, ne approfitti ogni volta che ne ha l’occasione. Infine, sarebbe buona cosa sostituire tutte le vecchie lampadine con delle luci a LED, che durano a lungo e fanno risparmiare tanta energia.