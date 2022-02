Il catalogo delle piattaforme streaming è ormai così vasto e in continua evoluzione. Spesso e volentieri passiamo più tempo a scegliere cosa guardare invece che cominciare un episodio. A quanti sarà capitato di passare preziosi minuti se non ore a vedere i trailer di film e serie. Proprio per questo motivo è molto probabile perdersi dei piccoli capolavori passati un po’ in sordina.

Magari abbiamo preferito guardare qualcosa che ci hanno consigliato gli amici. Oppure tentato di guardare una serie perché ne parlavano tutti e non volevamo sentirci esclusi. O magari abbiamo l’abbonamento a solo uno dei servizi streaming disponibili e non possiamo spaziare.

Abbiamo già parlato di cosa offrono le varie piattaforme streaming e qual è il loro costo. Oggi parleremo di alcune serie davvero belle che possiamo vedere su diverse di queste piattaforme.

5 serie TV da non perdere non solo su Netflix che ci terranno attaccati al divano e che forse non conoscevamo

Cominciamo da Netflix. Una serie attualmente in catalogo e che conquisterà gli amanti del mistero è Archive 81 – Universi Alternativi. Già il titolo preannuncia grandi colpi di scena e una buona dose di horror. Dan un restauratore di nastri viene ingaggiato per recuperare del materiale danneggiato da un incendio che ha distrutto un palazzo. Melody ha registrato su quei nastri un documentario che potrebbe dare delle risposte. Ma dentro uno di quei video Dan vede un volto familiare, il padre.

La prossima serie è See, su Apple TV. In un futuro distopico un virus ha ucciso quasi tutti gli abitanti, ora ne restano pochi milioni. Gli abitanti della Terra sono tutti ciechi e i sopravvissuti credono che sia stata la vista la rovina dell’Umanità. Le cose si complicano quando nascono due gemelli vedenti che vanno protetti a tutti i costi. Jason Momoa è Baba Voss, un capo tribù che si farà carico di proteggerli.

Yellowstone, disponibile anche su Sky Go e Now Tv. Un western dei giorni nostri con protagonista Kevin Kostner. Lo Yellowstone è un grande ranch che deve sopravvivere a tutti i nemici che vogliono appropriarsi della sua proprietà. Le vicende della famiglia Dutton ci rapiranno completamente.

Altre 2 imperdibili

Cruel Summer, serie su Prime Video, è la storia di due ragazze adolescenti in tre anni diversi. Kate, la classica ragazza popolare che ha tutto e Jeanette la ragazzina timida e nerd. Quando Kate scompare Jeanette praticamente prende il suo posto nella sua vita. Dopo il ritrovamento Kate accusa Jeanette di aver assistito al rapimento. Chi starà dicendo la verità?

Per finire Only Murders in the Building su Disney+. Una morte improvvisa porta Charles, Oliver e Mabel a diventare detective improvvisati. Appassionati di podcast true crime pensano di poter risolvere l’omicidio nel loro palazzo. Questo trio improbabile decide di registrare tutta l’indagine e nel mentre scoprono molti più segreti del previsto.

Ecco quindi 5 serie TV da non perdere assolutamente anche se non sono super famose. Ce n’è per tutti i generi e dopo aver visto almeno un episodio, il binge watching è garantito. Prepariamo dei pop corn come quelli del cinema e gustiamoceli davanti allo schermo.

Approfondimento

Le 3 serie tv da non perdere se si ama il genere futuristico sci-fi